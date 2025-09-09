Studienergebnis In diesem Bundesland gibt es die beste Bildung

09.09.2025

Erstklässler warten bei der Einschulung auf den Gang in ihr Klassenzimmer (Symbolbild): Mit dem Ende der Sommerferien strömen die Schüler zurück in ihre Schulen. (Quelle: Bernd Thissen/dpa/dpa-bilder)

Es ist schon fast Routine: Sachsen wird auch in diesem Jahr in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft wieder zum Bildungssieger erklärt. Warum?

Sachsen und Bayern schneiden aus bildungsökonomischer Perspektive mit ihren Bildungssystemen in einem jährlichen Bundesländervergleich weiterhin am besten ab. Dem "Bildungsmonitor" der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zufolge steht Sachsen erneut auf Platz eins.

Dahinter liegt Bayern vor Hamburg und Baden-Württemberg. Am Ende der Skala steht wie auch schon im vergangenen Jahr Bremen. Vorletzter ist erneut Brandenburg, davor steht Nordrhein-Westfalen.

Bewertung aus bildungsökonomischer Sicht

Die vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) durchgeführte Vergleichsstudie untersucht anhand von 98 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer. Die Bewertung erfolgt nach Angaben der Autoren ausdrücklich aus bildungsökonomischer Sicht.

In der Studie werden unter anderem die Bildungsausgaben pro Schüler ins Verhältnis zu den Gesamtausgaben öffentlicher Haushalte pro Einwohner gesetzt. Verglichen werden zudem die Investitionen in Schulen und Hochschulen, der Betreuungsschlüssel in Bildungseinrichtungen, Klassengrößen, die Schulabbrecherquote oder die Beteiligung an Ganztagsangeboten.

Ergebnisse in wichtigen Bereichen verschlechtert

Die Autoren sehen in den vergangenen Jahren steigende Anstrengungen bei den Bildungsausgaben, mehr Ganztagsbetreuung und Verbesserungen beim Betreuungsschlüssel oder bei Fremdsprachenkompetenzen.

Sie verweisen aber darauf, dass sich in wichtigen Bereichen Ergebnisse verschlechtert haben, etwa bei den Leistungen der Schüler, beim Thema Schulabbruch und bei der Bildungsgerechtigkeit – hier geht es um den starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. "Das heißt, das Geld wird nicht effizient und optimal eingesetzt", kritisierte die INSM.

Warum immer wieder Sachsen?

Die Studie hebt die Ganztagsbetreuung im Freistaat hervor. Demnach wird in Sachsen ein besonders großer Anteil der Kinder ganztägig in Schule oder Kita betreut. Die Autoren betonen positive Effekte: Eine hochwertige Förderung besonders in frühen Bildungsphasen könne dazu beitragen, Lernrückstände frühzeitig auszugleichen. Und sie führen einen Punkt an, der Arbeitgebern wichtig ist, die Eltern in Vollzeit beschäftigen wollen: "Verlässliche Ganztagsinfrastrukturen unterstützten Eltern dabei, einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können und ihren Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu sichern."