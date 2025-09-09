Einjährige Amtszeit Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt

Annalena Baerbock aus Deutschland dankt für den Applaus bei ihrer Wahl zur Präsidentin der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen (Archivbild): Nun wurde sie vereidigt. (Quelle: Richard Drew/AP/dpa/dpa-bilder)

Annalena Baerbock hat einen neuen Job. Sie ist neue Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung. Am Dienstag wurde die Grünen-Politikerin in New York vereidigt.

Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist neue Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung. Die Grünen-Politikerin wurde am Dienstag in New York vereidigt. Zum Auftakt der diesjährigen Generalversammlung will sie gegen 21 Uhr MESZ eine Rede halten. Baerbock wird das protokollarische Präsidentenamt für ein Jahr innehaben.

Zuvor war Baerbocks Vorgänger Philemon Yang, der frühere Premierminister Kameruns, verabschiedet worden. "Madame, tragen Sie die Vollversammlung zu neuen Höhen", sagte Yang an Baerbock gewandt.

Bei ihrer Wahl im Juni hatte Baerbock allen 193 Mitgliedsländern eine Zusammenarbeit "in stürmischen geopolitischen Zeiten" zugesichert. Sie will nach eigenen Angaben den Reformprozess bei den Vereinten Nationen vorantreiben.

Zudem will sie die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den scheidenden UN-Generalsekretär António Guterres koordinieren. Die Amtszeit des Portugiesen läuft noch bis Ende des kommenden Jahres.

Belastet wird die diesjährige Generalversammlung durch den Konflikt um die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und andere Länder. Konkrete Ankündigungen werden für den 22. September erwartet.