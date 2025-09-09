t-online - Nachrichten für Deutschland
Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt

Einjährige Amtszeit
Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt

Von dpa
Aktualisiert am 09.09.2025 - 18:57 UhrLesedauer: 1 Min.
Annalena Baerbock wird Präsidentin der UN-VollversammlungVergrößern des Bildes
Annalena Baerbock aus Deutschland dankt für den Applaus bei ihrer Wahl zur Präsidentin der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen (Archivbild): Nun wurde sie vereidigt. (Quelle: Richard Drew/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Annalena Baerbock hat einen neuen Job. Sie ist neue Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung. Am Dienstag wurde die Grünen-Politikerin in New York vereidigt.

Die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist neue Präsidentin der 80. UN-Generalversammlung. Die Grünen-Politikerin wurde am Dienstag in New York vereidigt. Zum Auftakt der diesjährigen Generalversammlung will sie gegen 21 Uhr MESZ eine Rede halten. Baerbock wird das protokollarische Präsidentenamt für ein Jahr innehaben.

Zuvor war Baerbocks Vorgänger Philemon Yang, der frühere Premierminister Kameruns, verabschiedet worden. "Madame, tragen Sie die Vollversammlung zu neuen Höhen", sagte Yang an Baerbock gewandt.

Bei ihrer Wahl im Juni hatte Baerbock allen 193 Mitgliedsländern eine Zusammenarbeit "in stürmischen geopolitischen Zeiten" zugesichert. Sie will nach eigenen Angaben den Reformprozess bei den Vereinten Nationen vorantreiben.

Zudem will sie die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den scheidenden UN-Generalsekretär António Guterres koordinieren. Die Amtszeit des Portugiesen läuft noch bis Ende des kommenden Jahres.

Belastet wird die diesjährige Generalversammlung durch den Konflikt um die geplante Anerkennung eines Palästinenserstaats durch Frankreich und andere Länder. Konkrete Ankündigungen werden für den 22. September erwartet.

US-Präsident Donald Trump wird sich voraussichtlich am 23. September in einer Rede an die Generalversammlung richten. Er hatte die Vereinten Nationen für ihren Kurs scharf kritisiert und Mittel gekürzt. Die US-Regierung hatte unter Trump zudem Sanktionen gegen hochrangige UN-Vertreter verhängt, denen Washington eine feindselige Haltung gegenüber den USA und Israel vorwirft.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenangetur dpa
Themen
Annalena BaerbockBündnis 90/Die GrünenDeutschlandNew YorkUN
