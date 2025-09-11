Geheimdienste Krisendiplomat Jäger soll BND noch schlagkräftiger machen

Der erfahrene Krisendiplomat Martin Jäger wird heute offiziell neuer Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND.

Wachwechsel beim Bundesnachrichtendienst: Der bisherige Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, löst nach neun Jahren Bruno Kahl an der Spitze des Auslandsgeheimdienstes ab.

Der erfahrene Krisendiplomat Martin Jäger soll den Bundesnachrichtendienst angesichts von Kriegen, Krisen und wachsender hybrider Bedrohung noch schlagkräftiger machen. "Unser Anspruch muss sein, dass wir auch nachrichtendienstlich das allerhöchste Niveau erreichen", sagte der Beauftragte der Bundesregierung für die Nachrichtendienste und Kanzleramtschef Thorsten Frei der Deutschen Presse-Agentur zum Führungswechsel an der Spitze des deutschen Auslandsnachrichtendienstes.

Jäger war zuletzt deutscher Botschafter in der Ukraine. Er löst zwei Tage nach seinem 61. Geburtstag bei einem festlichen Empfang in der BND-Zentrale mitten in Berlin offiziell Bruno Kahl als BND-Präsident ab. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird zu dem Festakt erwartet. Der 63 Jahre alte Kahl wechselt nach neun Jahren im Amt auf eigenen Wunsch als deutscher Vertreter an den Heiligen Stuhl in Rom.

Kanzleramt: BND muss operative Fähigkeiten steigern

Frei schrieb Jäger ins Auftragsbuch, den Dienst operativer zu machen. "Die Leistungsfähigkeit bemisst sich zuerst an der Fähigkeit zur Gewinnung relevanter geheimer Informationen." Hierzu müsse der BND rechtlich und technisch in der Lage sein. Der Dienst müsse mit seinen Partnern im Inland, allen voran der Bundeswehr, aber auch den europäischen und internationalen Partnern noch intensiver als bisher zusammenarbeiten. "Dazu bedarf es einer weiteren Steigerung der operativen Fähigkeiten des BND", verlangte Frei.

Geheimdienstkontrolleur: Aufklärungsarbeit des BND stärken

Der Vorsitzende des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste, Marc Henrichmann, forderte eine Reform der Befugnisse des Geheimdienstes. "Der BND braucht unter Jäger, der sowohl politik- als auch krisenerprobt ist, bedrohungsangepasste Befugnisse, Personal und eine hochwertige technische Ausstattung, um unser Land wirksam vor Feinden schützen zu können", sagte der CDU-Politiker der dpa. Vor dem Hintergrund täglich wachsender Bedrohung und Eskalation durch Russland und China seien leistungsstarke Nachrichtendienste eine Lebensversicherung.

Jäger habe als erfahrener Krisendiplomat, der in Afghanistan, Irak und zuletzt in Kiew tätig gewesen sei, die Aufgabe, den BND widerstandsfähiger zu machen und dessen nachrichtendienstliche Aufklärungsarbeit zu stärken. "Gerade in Zeiten stetig wachsender Bedrohung, mit mittlerweile regelmäßigen Spionage- und Sabotageaktionen, müssen wir top aufgestellt sein", sagte Henrichmann.

Grüne fordern Sicherheitsoffensive gegen hybride Bedrohungen

Die Bundestags-Grünen fordern zum Wachwechsel beim BND eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden von Landes-, Bundes- und Europaebene. "Eine echte Sicherheitsoffensive der Bundesregierung gegen hybride Bedrohungen steht aus und bleibt überfällig", sagte der stellvertretende Fraktionschef Konstantin von Notz der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei zudem ein aktuelles und einheitliches Gesamtlagebild.