Weg frei für Durchsuchungen Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Krah auf

Von t-online , dpa Aktualisiert am 11.09.2025 - 10:44 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Maximilian Krah: Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers aufgehoben. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Der Bundestag hat die Immunität von Maximilian Krah aufgehoben. Jetzt muss der AfD-Abgeordnete mit Durchsuchungen rechnen.

Der Bundestag hat den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen den AfD-Abgeordneten Maximilian Krah genehmigt. Wie das Parlament selbst mitteilte, hat es die entscheidende Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses wie üblich mit den Stimmen aller Fraktionen am Donnerstagmorgen ohne Aussprache angenommen.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen Krah wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit als Mandatsträger im Europäischen Parlament und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Grund für die Ermittlungen sind Geldflüsse aus einem Firmengeflecht von Krahs ehemaligem Assistenten Jian G., der wegen Spionage für China angeklagt ist. t-online hatte die Verbindungen aufgedeckt. Krah bestreitet jedes Fehlverhalten.