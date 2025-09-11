t-online - Nachrichten für Deutschland
Maximilian Krah: Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker auf

Weg frei für Durchsuchungen
Bundestag hebt Immunität von AfD-Politiker Krah auf

Von t-online, dpa
Aktualisiert am 11.09.2025 - 10:44 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0807640258Vergrößern des Bildes
Maximilian Krah: Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers aufgehoben. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)
News folgen

Der Bundestag hat die Immunität von Maximilian Krah aufgehoben. Jetzt muss der AfD-Abgeordnete mit Durchsuchungen rechnen.

Der Bundestag hat den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen den AfD-Abgeordneten Maximilian Krah genehmigt. Wie das Parlament selbst mitteilte, hat es die entscheidende Beschlussempfehlung des zuständigen Ausschusses wie üblich mit den Stimmen aller Fraktionen am Donnerstagmorgen ohne Aussprache angenommen.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen Krah wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit als Mandatsträger im Europäischen Parlament und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Grund für die Ermittlungen sind Geldflüsse aus einem Firmengeflecht von Krahs ehemaligem Assistenten Jian G., der wegen Spionage für China angeklagt ist. t-online hatte die Verbindungen aufgedeckt. Krah bestreitet jedes Fehlverhalten.

Krah war von 2019 bis 2025 Mitglied des Europäischen Parlaments und Mitglied in den Ausschüssen für internationalen Handel, aber auch in den Unterausschüssen für Menschenrechte sowie Sicherheit und Verteidigung. Zudem war er Teil der Delegation für Beziehungen zu den USA. Bei der Bundestagswahl im Februar gewann er das Direktmandat im Wahlkreis Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II und ist nun Bundestagsabgeordneter.

