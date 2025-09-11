Hinweise von Leben auf dem Mars

Immunität aufgehoben Korruptionsermittler durchsuchen bei AfD-Politiker Krah

Von Jonas Mueller-Töwe Aktualisiert am 11.09.2025 - 11:53 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Maximilian Krah: Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten aufgehoben. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)

Razzia beim AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah: Korruptionsermittler durchsuchen seine Büros, Wohn- und Geschäftsräume. Es geht um mutmaßliche Bestechlichkeit, Geldwäsche und Zahlungen aus China.

Korruptionsermittler durchsuchen derzeit die Wohn- und Geschäftsräume sowie das Bundestagsbüro des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage von t-online mit. Einsatzorte seien Berlin, Dresden und Brüssel. Die Durchsuchung sei vom Oberlandesgericht Dresden angeordnet worden.

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt seit Mai gegen Krah wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit als Mandatsträger im Europäischen Parlament und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen. Am Donnerstagmorgen hatte der Bundestag dann Krahs parlamentarische Immunität aufgehoben und damit den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse genehmigt.

Grund für die Ermittlungen sind Geldflüsse aus einem Firmengeflecht von Krahs ehemaligem Assistenten Jian G., der wegen Spionage für China angeklagt ist. t-online hatte die Verbindungen im Oktober 2023 aufgedeckt. Krah bestreitet jedes Fehlverhalten und sagte zuletzt als Zeuge im Prozess am Oberlandesgericht Dresden aus.

t-online hatte exklusiv über die Hintergründe des Verfahrens gegen Krah berichtet: Laut den Recherchen hatte die Generalstaatsanwaltschaft zunächst ein Verfahren gegen seinen früheren Assistenten G. wegen mutmaßlicher Bestechung von Mandatsträgern eingeleitet – parallel zum Spionageverfahren des Generalbundesanwalts. Anschließend durchsuchten sächsische Korruptionsermittler eine Firmenzentrale im Rheinland und eine ehemalige Kanzlei von Krah in Baden-Württemberg.