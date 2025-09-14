Kommunalwahlen in NRW Geht der Niedergang der SPD weiter?
In Nordrhein-Westfalen stehen Bürgermeister- und Landratswahlen an. Diese könnten auch für den Rest Deutschlands Auswirkungen haben.
Kommunalwahlen ziehen in der Regel kein großes Interesse auf sich. Zu lokal sind die Themen, zu unbekannt die meisten Kandidaten. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist das allerdings anders. Denn obwohl nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, hat diese Wahl größere Bedeutung.
Die Wahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl als Gradmesser.
Denn auch die hat eine gewisse Aussagekraft, schließlich wählt mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Hier leben mit 18 Millionen Einwohnern mehr Menschen als in allen ostdeutschen Bundesländern inklusive Berlin zusammen. Zudem wählen bis auf wenige Ausnahmen alle 396 Städte und Gemeinden gleichzeitig. Ein großer Querschnitt der Gesellschaft gibt seine Stimme ab.
Die Kommunalwahl wird also zum ersten Gradmesser der schwarz-roten Bundesregierung. Dabei zeichnen sich im Vorfeld wohl zwei Entwicklungen ab: Vor allem die SPD könnte in ihrem ehemaligen Kernland an Zustimmung verlieren, während die AfD sich über einen Stimmenzuwachs freuen dürfte. Die Ergebnisse der Kommunalwahl könnten also für ganz Deutschland Auswirkungen haben.
Besonders spannend dürfte die Wahl insbesondere in den Städten werden, in denen die Amtsinhaber nicht erneut antreten, beispielsweise in Münster oder Bielefeld. In Köln ist bisher nahezu alles offen, in Umfragen kommt kein Kandidat auf mehr als 15 Prozent, Amtsinhaberin Henriette Reker tritt nicht mehr an. In Duisburg, der Heimatstadt von SPD-Chefin Bärbel Bas, könnten die Sozialdemokraten ohne den Amtsbonus des scheidenden Oberbürgermeisters Sören Link ebenfalls den wichtigsten Posten der Stadt verlieren.
Die AfD wird wohl speziell im Ruhrgebiet und in einigen ländlichen Regionen Ostwestfalen-Lippes Erfolge erzielen, aber vermutlich ohne echte Chancen auf ein Bürgermeister- oder Landratsamt.
Quittung für SPD und CDU bei Kommunalwahlen?
Der Kommunalpolitikexperte Norbert Kersting von der Universität Münster rechnet bei t-online damit, dass insbesondere CDU und SPD abgestraft werden – wegen ihrer Rolle im Bund: "Wahlen direkt nach einer Bundestagswahl gehen meist zulasten der Regierungsparteien, weil diese die Erwartungen nicht so schnell erfüllen können." So schwächelten beide Parteien zuletzt auch in den bundesweiten Umfragen. Streitigkeiten um die Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und das Stromgeld schwächten das Vertrauen.
Zur Person
Prof. Dr. Norbert Kersting hat die Professur für Vergleichende Politikwissenschaft im Bereich der Kommunal- und Regionalpolitik der Universität Münster inne. Der Politikwissenschaftler hat mit seinem Team ein Kommunalwahl-Navi für Münster, Bielefeld, Paderborn und Köln sowie das Ruhrparlament entwickelt, das ähnlich wie der Wahl-O-Mat funktioniert.
In Nordrhein-Westfalen werden beide Parteien dafür nun voraussichtlich die Konsequenzen spüren – auch wenn der lokale Gemeinderat wenig mit der Bundespolitik gemein hat. Oder speziell deshalb. Der Bochumer Politikwissenschaftler Oliver Lembcke erläutert im Gespräch mit t-online: "Bei einer Kommunalwahl fühlen sich die Leute freier, ihre Unzufriedenheit zu zeigen."
"Für die CDU entscheidet sich bei der Wahl, ob sie noch eine moderne Volkspartei ist", mahnt Lemcke. So war sie bisher sowohl auf dem Land als auch in den urbanen Zentren erfolgreich. Nun muss die Union beweisen, dass dies weiterhin funktioniert. Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz versucht derweil, die Bedeutung herunterzuspielen: "Kommunalwahlen sind Kommunalwahlen", sagte er.
Allerdings ist Politikwissenschaftler Lembcke zuversichtlich, dass die Verluste im verträglichen Rahmen bleiben. Noch härter dürfte es die SPD treffen.
Schlechte Aussichten für die SPD
Die Partei bezeichnet NRW gerne als die "Herzkammer der Sozialdemokratie", sie identifiziert sich insbesondere über die Malochertugenden des Ruhrgebiets. Doch der Rückhalt bröckelt hier. In Gelsenkirchen wurde sie bei der Bundestagswahl bei den Zweitstimmen von der AfD überholt. Doch das Problem besteht schon seit Längerem. Bereits bei der vergangenen Kommunalwahl verloren die Sozialdemokraten 7,1 Prozent, lagen noch bei 24,3 Prozent.
Lembcke führt das auf eigene Versäumnisse zurück: "Die SPD hat viele Probleme zu lange beschwiegen. Das führt zu einer Erosion der Zustimmung, weil sich die Wählerinnen und Wähler im Stich gelassen fühlen." Seine Feststellung: "Die SPD ist in NRW seit Jahrzehnten in einem Niedergang."
Bei einer weiteren Niederlage müsse sich die Bundes-SPD grundsätzliche Fragen stellen, wie sie sich künftig strategisch ausrichten will. Laut Lembcke gibt es zwei Optionen: Sie könne entweder linke Opposition aus der Regierung heraus machen oder mit der Union gemeinsam zeigen, dass sie handeln kann. Das Wichtigste: "Die SPD muss zeigen, dass sie glaubwürdig die Handlungsfähigkeit des Sozialstaats stärken kann – aktuell probiert sie es nur mit zumutungsfreien Reförmchen."
AfD profitiert von SPD-Schwäche
Die Kommunalforscher Lemcke und Kersting sind sich einig, dass von der Schwäche der SPD insbesondere die AfD profitieren wird. Lembcke prognostiziert: "Die AfD wird in der Fläche wachsen." Er schätzt, die Partei könne damit rechnen, ihre Ergebnisse zu verdreifachen. Allerdings hatte die Rechtsaußenpartei bei der vergangenen Wahl mit einem Ergebnis von 5,1 Prozent auch relativ schwach abgeschnitten.
Das lag laut Kersting auch an den damaligen Umständen: "Bei der vorigen Kommunalwahl in der Corona-Zeit hat die AfD wenig Stimmen bekommen, auch weil aus ihren Reihen viele Verschwörungstheorien und entsprechende Strategien zur Bekämpfung der Pandemie verbreitet wurden."
Zur Person
Prof. Dr. Oliver Lembcke ist Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Demokratieforschung und die empirische Rechtsforschung. Er gehört außerdem zum Sprecherteam des Arbeitskreises "Politik und Recht" der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft.
Diesmal findet die Wahl unter anderen Voraussetzungen statt: So sind viele Menschen laut Lembcke unzufrieden mit der aktuellen Leistung der Demokratie, darunter habe die Glaubwürdigkeit der etablierten Parteien gelitten. Davon profitiere nun die AfD, ohne dass ihr allerdings selbst Lösungen zugetraut werden.
Auch wenn die AfD bei der Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen noch deutlich unter dem bundesweiten Ergebnis geblieben ist, so hat sie insbesondere im Ruhrgebiet gezeigt, dass sie auch im Westen Erfolge erzielen kann. In Duisburg holte sie gar die meisten Zweitstimmen vor der SPD. Sollte sich das bei der Kommunalwahl bestätigen, sieht Lembcke weitreichende Konsequenzen: "Wenn die AfD bei der Kommunalwahl Erfolg hat, ist sie für die Parteien nicht mehr ein ostdeutsches, sondern ein bundesweites Problem."
AfD findet keine Kandidaten
Allerdings hat die Partei in Nordrhein-Westfalen auch mit Problemen zu kämpfen, denn sie fand überhaupt nicht genug Leute, um auch nur ansatzweise alle Kandidatenplätze zu besetzen. Vielerorts blieben Plätze frei. Die Kandidaten auf den Wahlzetteln sind häufig gar keine Parteimitglieder. Im Kreis Soest warb die Partei sogar um Mitglieder, die gar kein politisches Amt wollen.
Eine Aufstellung als Direktkandidat bedeute nicht, "dass du mit der Presse sprechen musst, unbedingt in den Stadtrat gehen musst, öffentlich auftreten musst", hieß es in einer Anzeige.
Daher glauben Kersting und Lembcke nicht, dass ein AfD-Kandidat letztlich ein Bürgermeister- oder Landratsamt erobern oder überhaupt in die Stichwahl kommen könnte. Die Hoffnungen bei der AfD sind dennoch da – und so probiert sie es mancherorts mit einem Kurswechsel. "In manchen Kommunen ist der AfD-Kandidat plötzlich lammfromm geworden, weil er sich etwas in der Stichwahl ausrechnet", erzählt Kersting mit Verweis auf den Oberbürgermeisterkandidaten von Paderborn.
Linke weiter im Aufwärtstrend
Die SPD wird wohl auch deshalb schlecht abschneiden, weil sie außer an die AfD auch Stimmen an die Linke verlieren könnte. Die Partei dürfte auch in NRW ihren bundesweiten Trend fortsetzen, auch zulasten der Gewinner der vorausgegangenen Kommunalwahl, glaubt Lembcke: "Die Linke wird versuchen, die Grünen weiter zu kannibalisieren."
2020 noch legten die Grünen um 8,3 Prozent zu – auch weil der Partei die damaligen Themen zugutekamen. Nachhaltigkeit, Klima und Grünflächen standen damals im Mittelpunkt. Nun geht es um die Schaffung von Wohnraum, öffentliche Sicherheit und den Verkehr. "Es ist eine Rückkehr zu den Brot-und-Butter-Themen", erklärt Lemcke.
Auch wenn die Grünen deswegen wahrscheinlich Verluste einfahren und Stimmen an die Linke einbüßen werden, so glaubt Kersting: "Wir werden in der einen oder anderen Stadt einen neuen grünen Bürgermeister bekommen." Insbesondere in Münster stehen die Chancen gut, nachdem der langjährige CDU-Bürgermeister Markus Lewe nicht erneut antritt. Auch in Düsseldorf ist ein Machtwechsel zugunsten der Grünen möglich.
Spannung in Städten ohne Amtsinhaber
Keine Rolle wird derweil wohl das BSW spielen, das erstmals in Nordrhein-Westfalen antritt, glaubt Lemcke: "Das BSW wird auf kommunaler Ebene in NRW keinen Unterschied machen, die Partei konzentriert sich stärker auf den Osten." So hat die junge Partei ähnlich wie die AfD mit Personalproblemen zu kämpfen, auch weil das Aufnahmeverfahren stark von der Parteiführung reguliert wird.
Dass diese Kommunalwahl speziell ist, zeigt auch die Bedeutung, die der Bundeskanzler ihr beimisst. "Ich werde mir das morgen Abend und auch am Montag in aller Ruhe anschauen und dann Konsequenzen im Hinblick auf die Art, wie wir Wahlkämpfe führen, wie wir Themen behandeln und wie wir die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern aufnehmen, ziehen", sagte Merz noch am Tag vor der Wahl. Insbesondere mit der AfD wolle er "sehr hart in der Sache um die richtigen Themen und den Kurs des Landes ringen".
- Eigene Recherche