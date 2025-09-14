Kommunalwahlen in NRW Geht der Niedergang der SPD weiter?

Eine Analyse von Julian Alexander Fischer 14.09.2025 - 10:43 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (Archivbild): Sie stammt aus Duisburg, die SPD wird wohl bei der Kommunalwahl weiter verlieren.

In Nordrhein-Westfalen stehen Bürgermeister- und Landratswahlen an. Diese könnten auch für den Rest Deutschlands Auswirkungen haben.

Kommunalwahlen ziehen in der Regel kein großes Interesse auf sich. Zu lokal sind die Themen, zu unbekannt die meisten Kandidaten. Bei der anstehenden Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist das allerdings anders. Denn obwohl nur die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister sowie die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, hat diese Wahl größere Bedeutung.

Die Wahlen in NRW sind die ersten nach dem Antritt der Bundesregierung. Da es in diesem Jahr keine Landtagswahlen im Herbst gibt, dient die Kommunalwahl als Gradmesser.

Denn auch die hat eine gewisse Aussagekraft, schließlich wählt mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Hier leben mit 18 Millionen Einwohnern mehr Menschen als in allen ostdeutschen Bundesländern inklusive Berlin zusammen. Zudem wählen bis auf wenige Ausnahmen alle 396 Städte und Gemeinden gleichzeitig. Ein großer Querschnitt der Gesellschaft gibt seine Stimme ab.

Die Kommunalwahl wird also zum ersten Gradmesser der schwarz-roten Bundesregierung. Dabei zeichnen sich im Vorfeld wohl zwei Entwicklungen ab: Vor allem die SPD könnte in ihrem ehemaligen Kernland an Zustimmung verlieren, während die AfD sich über einen Stimmenzuwachs freuen dürfte. Die Ergebnisse der Kommunalwahl könnten also für ganz Deutschland Auswirkungen haben.

Besonders spannend dürfte die Wahl insbesondere in den Städten werden, in denen die Amtsinhaber nicht erneut antreten, beispielsweise in Münster oder Bielefeld. In Köln ist bisher nahezu alles offen, in Umfragen kommt kein Kandidat auf mehr als 15 Prozent, Amtsinhaberin Henriette Reker tritt nicht mehr an. In Duisburg, der Heimatstadt von SPD-Chefin Bärbel Bas, könnten die Sozialdemokraten ohne den Amtsbonus des scheidenden Oberbürgermeisters Sören Link ebenfalls den wichtigsten Posten der Stadt verlieren.

Die AfD wird wohl speziell im Ruhrgebiet und in einigen ländlichen Regionen Ostwestfalen-Lippes Erfolge erzielen, aber vermutlich ohne echte Chancen auf ein Bürgermeister- oder Landratsamt.

Quittung für SPD und CDU bei Kommunalwahlen?

Der Kommunalpolitikexperte Norbert Kersting von der Universität Münster rechnet bei t-online damit, dass insbesondere CDU und SPD abgestraft werden – wegen ihrer Rolle im Bund: "Wahlen direkt nach einer Bundestagswahl gehen meist zulasten der Regierungsparteien, weil diese die Erwartungen nicht so schnell erfüllen können." So schwächelten beide Parteien zuletzt auch in den bundesweiten Umfragen. Streitigkeiten um die Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf und das Stromgeld schwächten das Vertrauen.