Diplomatischer Protest Auswärtiges Amt bestellt russischen Botschafter ein

Von dpa Aktualisiert am 12.09.2025 - 13:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Außenminister Johann Wadephul: Sein Ministerium hat den russischen Botschafter einbestellt. (Quelle: Sören Stache / dpa/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Auswärtige Amt reagiert auf die Verletzung des polnischen Luftraums mit diplomatischem Protest. Ein Versehen Russlands schließt die deutsche Regierung aus.

Als Konsequenz auf den Vorfall, bei dem russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren, hat das Auswärtige Amt den russischen Botschafter einbestellt. Das Agieren des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei "gefährlich" und "inakzeptabel", teilte das Ministerium auf der Plattform X zur Begründung mit. "Die #NATO steht fest zusammen, um unser Bündnisgebiet & unsere Sicherheit zu verteidigen."

Loading...

Die Einbestellung eines Botschafters gilt als deutliche Form des diplomatischen Protests. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Mittwoch erklärt, dass er die Verletzung des polnischen Luftraums nicht für ein Versehen halte. Er sehe darin "eine ganz ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa". Merz sprach auch von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen".

Als Reaktion hat die Bundesregierung die Beteiligung der Bundeswehr am Schutz der Nato-Ostflanke verstärkt. Für die Überwachung des Luftraums über Polen stehen in Rostock-Laage zunächst bis Ende des Jahres vier Eurofighter-Kampfjets statt bislang zwei zur Verfügung.

Nato äußert sich am Nachmittag

Am späten Nachmittag will auch die Nato über das weitere Vorgehen informieren. Wie das Verteidigungsbündnis in Brüssel mitteilte, wird es dazu um 17.00 Uhr eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Mark Rutte und dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, geben.

Erwartet wird, dass sie ankündigen, wie die Überwachung des Nato-Luftraums und Flugabwehrkapazitäten kurzfristig verbessert werden sollen. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sagte: "Mir wurde mitgeteilt, dass wir noch heute erfahren werden, wie die Allianz nach dem Drohnenangriff Russlands an der Ostflanke weiter vorgehen wird."

Auch Frankreich bestellt Botschafter ein

Auch Frankreich bestellt nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum den russischen Botschafter in Paris ein. Der Botschafter werde darüber informiert, dass man sich nicht einschüchtern lasse, sagte der geschäftsführende Außenminister Jean-Noël Barrot im Sender France Inter. Russland müsse aufhören, die Nato und seine Verbündeten zu testen.