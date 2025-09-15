Erkenntnisse aus den NRW-Kommunalwahlen in Bund und Land

AfD sieht sich jetzt auch im Westen auf gutem Weg

Sektlaune bei der Bundes-AfD: Für die AfD war das ein strategisch wichtiger Wahlerfolg. Sie versucht sich auf der Kommunal- und Landesebene zu etablieren, durch breitere Akzeptanz Risse in die viel diskutierte Brandmauer zu bringen und mehr Wähler auch auf Bundesebene zu erreichen. Im Osten ist ihr das schon gelungen, nach den NRW-Kommunalwahlen sieht sie sich auch im Westen auf dem Weg. Parteivize Stephan Brandner postete am Tag nach der Wahl bei X das entsprechende Emoji zum Wahlergebnis - zwei anstoßende Sektgläser.

Der Chef des Meinungsforschungsinstituts Insa, Hermann Binkert, sprach von einem "bedeutsamen" Ergebnis für die AfD. Bundesweit sieht er ihr maximal mögliches Wählerpotenzial bei etwa 33 Prozent, wie er dem "Handelsblatt" sagte. Aktuell steht die AfD in den Umfragen bei 25 bis 26 Prozent.

Grüne suchen noch ihren Kurs nach Abgang der Spitzenleute

Für die Grünen ist der NRW-Absturz ernüchternd. Von 20 Prozent 2020 auf 13,5 Prozent - damit kann die Partei nicht zufrieden sein. Zumal sie in NRW als Teil in einer relativ harmonischen Koalition mit der CDU regiert. Andererseits: Verglichen mit dem Bundestrend, wo die Grünen in Umfragen zuletzt bei 11 Prozent rangierten, ist das NRW-Ergebnis gar nicht so schlecht.

Die Erklärungsmuster der Partei wiederholen sich von einer Wahlschlappe zur nächsten. Die Enttäuschung ist bereits eingepreist. "Wir hatten nicht erwartet, an das Rekordergebnis von 2020 anknüpfen zu können", sagt die Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katharina Dröge. "Ökologische, progressive Politik hat es gerade schwer", lautet die Erklärung von Grünen-Bundeschef Felix Banaszak, der selbst aus Duisburg kommt. Nach dem Verlust ihrer Spitzenleute Robert Habeck und Annalena Baerbock und dem enttäuschenden Bundestagswahl-Ergebnis sucht die Partei noch ihren Kurs.

Linke sieht Comeback auch im Westen

Die Linke sieht nach dem überraschend guten Abschneiden bei der Bundestagswahl im Februar nun auch in NRW ihren Aufwärtstrend bestätigt. Parteichef Jan van Aken spricht sogar von einem "grandiosen Ergebnis" und von Rückenwind für kommende Wahlen. Tatsächlich hat die Linke mit landesweit 5,6 Prozent ein Plus von 1,8 Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 erzielt. Allerdings lag sie unter ihrem NRW-Ergebnis bei der Bundestagswahl von 8,3 Prozent.