143 Milliarden Euro neue Schulden Bundestag beschließt Haushalt für 2025

Von t-online , dpa , afp Aktualisiert am 18.09.2025 - 15:20 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Quelle: Carsten Koall

Um fast neun Monate hat sich der Haushalt verzögert – jetzt ist er beschlossene Sache. In diesen Bereichen plant die Regierung die höchsten Ausgaben.

Der Bundestag hat den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Der Etat 2025 sieht Ausgaben von rund 502,5 Milliarden Euro vor, in Kernhaushalt und Sondertöpfen sind insgesamt Kredite von mehr als 140 Milliarden Euro geplant.

Der Haushalt hat sich unter anderem wegen der vorgezogenen Neuwahlen um fast neun Monate verzögert. Die Abgeordneten billigten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung den ersten Etat der neuen schwarz-roten Regierung mit 324 gegen 269 Stimmen. Zuvor hatte der Bundestag auch das Gesetz zur endgültigen Einrichtung des 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz beschlossen.

Der Haushalt 2025 sieht rund 25 Milliarden Euro mehr Ausgaben als im Vorjahr vor. Die Neuverschuldung liegt bei 81,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur. Damit steigt die Neuverschuldung im laufenden Jahr auf mehr als 140 Milliarden Euro.

Dafür gibt der Staat das Geld aus

Der größte Ausgabenpunkt ist der Etat für Arbeit und Soziales. Mit gut 190 Milliarden Euro fließt mehr als ein Drittel des Bundeshaushalts in diesen Bereich. 122,5 Milliarden Euro davon gehen an die Rentenversicherung. Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende sind knapp 52 Milliarden Euro eingeplant, darunter fast 30 Milliarden Euro für das Bürgergeld, das die Koalition reformieren will.

Deutlich mehr Geld gibt es für die Bundeswehr. Der Verteidigungsetat steigt 2025 auf gut 62 Milliarden Euro – das sind zehn Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen weitere 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Damit stehen erstmals mehr als 86 Milliarden Euro für Verteidigungsausgaben bereit, etwa für die Beschaffung neuer Rüstungsgüter wie Munition, Radpanzer oder Marineschiffe.

Video | Diese Waffensysteme machen die Fregatte "Hessen" zum Goldstandard der Marine Quelle: Glomex

Verkehr als größter Investitionshaushalt

Der Etat des Verkehrsministeriums sinkt zwar um sechs Milliarden auf 38,3 Milliarden Euro, bleibt aber der größte Investitionshaushalt. Rund 23,7 Milliarden Euro sind im Kernhaushalt für Investitionen vorgesehen. Hinzu kommen noch 11,7 Milliarden aus dem Sondertopf für die Infrastruktur, etwa für Schienen, Straßen oder Brücken. Außerdem soll das Eigenkapital der Deutschen Bahn deutlich erhöht werden.