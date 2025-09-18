Neuer Preis steht fest Deutschlandticket soll nächstes Jahr teurer werden

Von t-online Aktualisiert am 18.09.2025 - 15:42 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das Deutschlandticket gilt im Regionalverkehr in ganz Deutschland. (Symbolbild) (Quelle: Sebastian Kahnert)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Für rund 14 Millionen Menschen wird es im nächsten Jahr teurer. Die Verkehrsminister wollen den Preis des Deutschlandtickets erhöhen.

Der Preis des Deutschlandtickets im Nahverkehr soll im kommenden Jahr von derzeit 58 Euro auf 63 Euro im Monat steigen. Das beschloss die Verkehrsministerkonferenz in München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Loading...

Zu Jahresbeginn war der Preis des Tickets von 49 Euro auf 58 gestiegen. Das Deutschlandticket gibt es seit Mai 2023. Es wird nach Branchenangaben von rund 14 Millionen Menschen genutzt und ermöglicht bundesweit Fahrten im öffentlichen Regional- und Nahverkehr.

Den Preis für das Ticket setzt die Verkehrsministerkonferenz (VMK) der Länder fest. Der Bund ist Gast. Formell wird die Erhöhung dann im Bundesrat beschlossen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist bei den Gesprächen in München nicht dabei, er wird von einem Staatssekretär vertreten.

Finanzstreit zwischen Bund und Ländern

Der Hintergrund der erneuten Preiserhöhung zum 1. Januar 2026 ist ein Finanzstreit zwischen Bund und Ländern. Knackpunkt bei den Verhandlungen war die Frage, wie erwartete Mehrkosten bei Verkehrsunternehmen ausgeglichen werden sollen. Diese gehen über die drei Milliarden Euro pro Jahr hinaus, die Bund und Länder bisher zusammen bereitstellen und auch für das kommende Jahr geben wollen. Sowohl der Bund als auch die Länder geben jeweils 1,5 Milliarden Euro dazu. Das Deutschlandticket ist im Vergleich zu bisherigen Abos günstiger, daraus resultieren Einnahmeausfälle.

Ohne eine "Dynamisierung" der drei Milliarden Euro von Bund und Ländern drohe bereits 2026 eine massive Finanzierungslücke von prognostizierten 800 Millionen Euro, hatte Alexander Möller, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), gesagt.

Kritik an Bund wegen Koalitionsvertrag

Vor der Verkehrsministerkonferenz hatten Minister auf Landesebene der Bundesregierung die Schuld an einer Preiserhöhung gegeben. So rügte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Katrin Eder (Grüne), der Bund würde seine Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag nicht einlösen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es zum Deutschlandticket, der Anteil der Nutzerfinanzierung solle ab 2029 schrittweise und sozialverträglich erhöht werden.

Allerdings stehen Vorhaben im Koalitionsvertrag generell unter Finanzierungsvorbehalt. In der Finanzplanung des Bundes klaffen Milliardenlücken. Auch die Länder wollten nicht mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geben.

In München wurde ein Preismechanismus diskutiert. In einer Beschlussvorlage hieß es, ab 2027 solle der Preis des Deutschlandtickets anhand eines zu erarbeitenden Kostenindexes fortgeschrieben werden, der bis zur Verkehrsministerkonferenz im Herbst 2025 ausgearbeitet werden soll. Dieser Index solle insbesondere Personal- und Energiekosten abbilden und sei nach Anhörung der Branche festzulegen.

Teilen Sie Ihre Meinung mit