"Sein Sparwahn ist Schuld" Neuer Bahnmanager erntet scharfe Kritik – und droht zu scheitern

Von Julius Zielezinski , Jakob Hartung 22.09.2025 - 19:41 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der designierte Chef der InfraGo, Dirk Rompf: Seine Berufung stößt bei Personalvertretern der Bahn auf Widerstand. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Bundesverkehrsminister will die Bahn personell und strategisch neu aufstellen. Doch die Kritik am Neustart ist riesig – und eine Personalie könnte durchfallen.

Dem von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgeschlagenen neuen Chef der Bahntochter DB InfraGO AG, Dirk Rompf, schlägt schon vor seiner Bestätigung heftige Kritik entgegen. So kündigten sowohl der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der InfraGO, Thomas Brandt, als auch die Eisenbahngewerkschaft EVG an, nicht für Rompf als Chef der Infrastruktursparte der Bahn stimmen zu wollen.

Loading...

Schnieder hatte neben Rompf auch die designierte Bahnchefin Evelyn Palla sowie eine neue Bahnstrategie vorgestellt. Letztere rückte jedoch aufgrund des drohenden Machtkampfes in den Hintergrund. Denn die EVG kündigte an, gegen Palla stimmen zu wollen. Der Ärger der Gewerkschaft richtet sich jedoch vor allem gegen Rompf.

Dirk Rompf ist bei der Bahn kein Unbekannter

Rompf war schon von 2014 bis 2019 Netz-Chef unter dem damaligen Konzernvorstand Ronald Pofalla. Genau darin liegt für viele das Problem. Kritiker werfen ihm vor, dass unter seiner Amtszeit die Schieneninfrastruktur massiv vernachlässigt worden sei.

So erklärte EVG-Gewerkschaftschef Martin Burkert: "Der Weg nach vorn kann niemals durch die Vergangenheit führen. Professor Rompf war sechs Jahre lang Vorstandsvorsitzender der DB Netz und ist mit seinem Sparwahn mit Schuld an der heutigen Situation". Auch bei der Bahn-Belegschaft sei Rompf äußerst unbeliebt, so Burkert weiter. Seine Nominierung habe "weit in den Konzern hinein für Unglauben und Ablehnung gesorgt".

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der InfraGO, Thomas Brandt, sagte dem "Spiegel", die Entscheidung sei "aus Sicht der Interessenvertreter bei der InfraGO ein absolutes No-Go." Rompf habe in seiner Zeit als Vorstand der Netz AG ein "blasses Bild abgegeben“, so Brandt.

Mögliche Interessenkonflikte des neuen Netz-Chefs

Nach seiner Zeit bei der Deutschen Bahn wurde Rompf Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Ifok. In dieser Zeit erhielt das Unternehmen wiederholt Aufträge von InfraGo und Bahn-Partnern wie der Go.Rheinland GmbH. t-online hat beim Bundesverkehrsministerium angefragt, ob diese Zusammenarbeit bei der Berufung von Rompf zum neuen Chef der InfraGo eine Rolle gespielt hat und ob sich daraus mögliche Interessenkonflikte ergeben. Eine Rückmeldung des Ministeriums steht noch aus.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich irritiert über die Situation rund um die Ernennung Rompfs durch Verkehrsminister Schnieder. "Ich bin davon ausgegangen, dass mit den maßgeblichen Playern die Dinge vorher auch abgestimmt und rückgekoppelt sind. Insofern hoffe ich, dass der Minister sehr schnell zu einer Klärung beitragen wird", sagte Miersch am Rande einer Parteisitzung.

Gewerkschaft stellt sich quer