t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

InfraGo: Rompf als neuer Netz-Chef? Scharfe Kritik der Gewerkschaft EVG

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUSA warnen Russland vor Eskalation
TextCarmen Geiss: OP am Gehirn
TextBallon d'Or: Deutsche gehen leer aus
TextHornbach vor Gericht: Kunden getäuscht?
VideoUkraine gelingt historischer Treffer

"Sein Sparwahn ist Schuld"
Neuer Bahnmanager erntet scharfe Kritik – und droht zu scheitern

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von Julius Zielezinski, Jakob Hartung
22.09.2025 - 19:41 UhrLesedauer: 3 Min.
Der designierte Chef der InfraGo, Dirk Rompf auf der Bundespressekonferenz.Vergrößern des Bildes
Der designierte Chef der InfraGo, Dirk Rompf: Seine Berufung stößt bei Personalvertretern der Bahn auf Widerstand. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)
News folgen

Der Bundesverkehrsminister will die Bahn personell und strategisch neu aufstellen. Doch die Kritik am Neustart ist riesig – und eine Personalie könnte durchfallen.

Dem von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgeschlagenen neuen Chef der Bahntochter DB InfraGO AG, Dirk Rompf, schlägt schon vor seiner Bestätigung heftige Kritik entgegen. So kündigten sowohl der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der InfraGO, Thomas Brandt, als auch die Eisenbahngewerkschaft EVG an, nicht für Rompf als Chef der Infrastruktursparte der Bahn stimmen zu wollen.

Loading...

Schnieder hatte neben Rompf auch die designierte Bahnchefin Evelyn Palla sowie eine neue Bahnstrategie vorgestellt. Letztere rückte jedoch aufgrund des drohenden Machtkampfes in den Hintergrund. Denn die EVG kündigte an, gegen Palla stimmen zu wollen. Der Ärger der Gewerkschaft richtet sich jedoch vor allem gegen Rompf.

Dirk Rompf ist bei der Bahn kein Unbekannter

Rompf war schon von 2014 bis 2019 Netz-Chef unter dem damaligen Konzernvorstand Ronald Pofalla. Genau darin liegt für viele das Problem. Kritiker werfen ihm vor, dass unter seiner Amtszeit die Schieneninfrastruktur massiv vernachlässigt worden sei.

So erklärte EVG-Gewerkschaftschef Martin Burkert: "Der Weg nach vorn kann niemals durch die Vergangenheit führen. Professor Rompf war sechs Jahre lang Vorstandsvorsitzender der DB Netz und ist mit seinem Sparwahn mit Schuld an der heutigen Situation". Auch bei der Bahn-Belegschaft sei Rompf äußerst unbeliebt, so Burkert weiter. Seine Nominierung habe "weit in den Konzern hinein für Unglauben und Ablehnung gesorgt".

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der InfraGO, Thomas Brandt, sagte dem "Spiegel", die Entscheidung sei "aus Sicht der Interessenvertreter bei der InfraGO ein absolutes No-Go." Rompf habe in seiner Zeit als Vorstand der Netz AG ein "blasses Bild abgegeben“, so Brandt.

Mögliche Interessenkonflikte des neuen Netz-Chefs

Nach seiner Zeit bei der Deutschen Bahn wurde Rompf Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Ifok. In dieser Zeit erhielt das Unternehmen wiederholt Aufträge von InfraGo und Bahn-Partnern wie der Go.Rheinland GmbH. t-online hat beim Bundesverkehrsministerium angefragt, ob diese Zusammenarbeit bei der Berufung von Rompf zum neuen Chef der InfraGo eine Rolle gespielt hat und ob sich daraus mögliche Interessenkonflikte ergeben. Eine Rückmeldung des Ministeriums steht noch aus.

Evelyn Palla, designierte Bahn-Chefin, und Bundesminister für Verkehr Patrick Schnieder: Sie stellten die neuen Pläne vor.Vergrößern des Bildes
Evelyn Palla, designierte Bahn-Chefin, und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder: Sie stellten die neuen Pläne vor. (Quelle: Liesa Johannssen/reuters)

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich irritiert über die Situation rund um die Ernennung Rompfs durch Verkehrsminister Schnieder. "Ich bin davon ausgegangen, dass mit den maßgeblichen Playern die Dinge vorher auch abgestimmt und rückgekoppelt sind. Insofern hoffe ich, dass der Minister sehr schnell zu einer Klärung beitragen wird", sagte Miersch am Rande einer Parteisitzung.

Gewerkschaft stellt sich quer

Nach der lauten Kritik wird nun mit Spannung die Sitzung des Aufsichtsrats des Konzerns am Dienstag erwartet. Dieser ist für die Berufung Pallas' zuständig, Rompf muss vom Aufsichtsrat der DB InfraGo berufen werden. Der Konzernaufsichtsrat der Deutschen Bahn ist paritätisch mit Vertretern des Bundes als Bahn-Eigentümer und der Arbeitnehmerseite besetzt.

Meistgelesen

Die rechtlichen Details zur Berufung Pallas' werden der EVG zufolge derzeit geprüft. Sollte die nötige Mehrheit für sie nicht zustande kommen, tritt Burkert zufolge der Vermittlungsausschuss zusammen – erstmals in der Geschichte der Deutschen Bahn. Nach Verhandlungen dort dürfte zu einem späteren Zeitpunkt eine einfache Mehrheit für die Berufung der neuen Chefin ausreichen.

Pallas' Berufung dürfte die Gewerkschaft also nicht dauerhaft verhindern können. Bei der Personalie Rompf ist die EVG weitaus optimistischer: Martin Burkert geht davon aus, dass der Manager weder eine Zwei-Drittel-Mehrheit noch eine einfache Mehrheit erhalten wird.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
CDUDeutsche BahnGewerkschaftenPatrick Schnieder
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom