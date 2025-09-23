Vizekanzler stimmt auf «unbequeme Entscheidungen» ein

Evelyn Palla ist die neue Chefin der Bahn

Ungekannte Schuldenspielräume - und trotzdem muss der Bund sparen - das sei schwierig zu erklären, sagt der Finanzminister. Er versucht es im Bundestag.

Vizekanzler Lars Klingbeil stimmt die Bürger auf "mutige und teils unbequeme Entscheidungen" der schwarz-roten Bundesregierung ein. In der Haushaltsdebatte im Bundestag sagte er, es müsse zugleich massiv in die Zukunft des Landes investiert, aber auch stark gespart werden. Das sei schwierig zu erklären, aber notwendig. "Wir alle wissen, dass Reformen überfällig sind, bei der Bürokratie, beim Sozialstaat, in der Wirtschaft", sagte der Finanzminister.