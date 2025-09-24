Künstliche Intelligenz Weimer und sein "Weimatar": Doppelter Kulturstaatsminister

Von dpa Aktualisiert am 24.09.2025 - 15:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wolfram Weimer (hier in echt) freut sich über seine KI-generierte Avatar-Version "Weimatar". (Archivbild) (Quelle: Malin Wunderlich/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Den Beauftragten für Kultur und Medien gibt es nun auch in KI-Version. Und der echte Wolfram Weimer ist begeistert davon, was sein Avatar alles kann.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat sich mit einer KI-Version seiner Selbst an die Öffentlichkeit gewagt: mit dem "Weimatar". Der künstlich erzeugte Avatar sieht zwar aus wie der parteilose Politiker und redet über dessen Themen wie etwa Antisemitismus im Kulturbetrieb oder Zensur bei Tiktok. Der künstliche Doppelgänger meldet sich in einem Video aber nicht nur in Deutsch, sondern auch in Chinesisch, Polnisch, Flämisch und Französisch zu Wort.

Loading...

Das Video endet mit den Worten des Avatars: "Und falls Sie sich jetzt noch fragen, wo ist eigentlich der echte Staatsminister gerade? Dann kann ich Ihnen verraten: Der denkt gerade darüber nach, wie man fortan zu zweit regiert. Da ist er gedanklich kreativer als ich. Noch."