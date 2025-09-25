Regierungschefs Ost-Länder wollen von Rüstungsmilliarden profitieren

Bundeskanzler Friedrich Merz sagt Ostdeutschland weitere Unterstützung bei Infrastrukturinvestitionen zu. (Quelle: Martin Schutt/dpa/dpa-bilder)

In Deutschlands Verteidigungsfähigkeit soll massiv investiert werden. Der Osten soll angemessen beteiligt werden, verlangen die Ministerpräsidenten - und stoßen auf Verständnis beim Kanzler.

Wenn die Ostdeutschen für Rüstungsausgaben in Milliardenhöhe mitbezahlen, sollten sie auch davon profitieren: Darauf bestehen die Ost-Regierungschefs nach Beratungen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Natürlich sind das Standortentscheidungen der Unternehmen, aber wir können natürlich schon dafür sorgen, dass die Standortentscheidungen unter besonders günstigen Bedingungen getroffen werden", sagte Merz nach der Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Ettersburg bei Weimar.

Rüstungsstandorte im Osten aufbauen

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin beschlossen mit Blick auf die militärtaktischen Erfordernisse an der Nato-Ostflanke, dass "Produktions- und Instandsetzungskapazitäten verstärkt in Ostdeutschland zu etablieren" seien.

Pistorius sagte nach der Konferenz: "Wir sind uns total einig darüber, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um eben auch in Ostdeutschland die Standorte für Rüstungsindustrie auszubauen." Zugleich dämpfte er zu große Erwartungen. "Die Realität ist, wie sie ist. Wir können ja nicht darüber hinwegsehen, dass es nur einen wesentlich kleineren Teil an Rüstungsindustriestandorten in Ostdeutschland gibt als in Westdeutschland, insbesondere in Süddeutschland.". Daran sei auch auf die Schnelle nichts zu ändern. Quoten sehe das Vergaberecht nicht vor und sie "würden uns auch zeitlich in erhebliche Bedrängnis bringen".

Pistorius kündigte eine Konferenz zusammen mit Vertretern der Rüstungsindustrie und des Bundeswirtschaftsministeriums an. "Verteidigungsfähigkeit in Deutschland heißt starke Rüstungsindustrie und das heißt: möglichst in allen Regionen Deutschland", sagte Pistorius. Das werde aber eine Zeit dauern.

Aus historischen Gründen befindet sich nach Angaben des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie der weit überwiegende Teil der Rüstungsstandorte Deutschland in den westlichen Bundesländern.

Pistorius skizziert Bedrohungslage