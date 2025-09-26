t-online - Nachrichten für Deutschland
Drohnen über Schleswig-Holstein: Behörden prüfen Spionageverdacht

Verdacht auf Spionage
Drohnen über Norddeutschland – Behörden alarmiert

Von dpa
Aktualisiert am 26.09.2025 - 18:13 UhrLesedauer: 1 Min.
DrohnenflügeVergrößern des Bildes
Die Behinderungen deutscher Flughäfen durch Drohnen haben im laufenden Jahr zugenommen. (Symbolfoto) (Quelle: Felix Kästle/dpa/dpa-bilder)
Erneut versetzen mysteriöse Drohnensichtungen die Behörden in Alarm. Im Nachbarland Dänemark spricht man derweil von "hybriden Angriffen".

Mehrere Drohnen haben in der Nacht zu Freitag Schleswig-Holstein überflogen. Wie Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack mitteilte, würden diese Sichtungen derzeit ausgewertet. Zuerst hatte der NDR berichtet.

"Unter anderem aufgrund der jüngsten Vorkommnisse in Dänemark und anderen europäischen Ländern befindet sich Schleswig-Holstein mit Bund und Bundeswehr in intensiver und fortlaufender Abstimmung", sagte die CDU-Politikerin. Dabei werde auch dem Verdacht auf Spionage und Sabotage nachgegangen.

Drohnenalarm in Dänemark

"Die Landespolizei verstärkt derzeit deutlich die Drohnenabwehr auch in Abstimmung mit den norddeutschen Ländern", erklärte die Ministerin. Weitere Details nannte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Den Ausbau der Drohnenabwehr bezeichnete Sütterlin-Waack als gesamtstaatliche Aufgabe, bei der Bundesregierung, Bundeswehr und Länder ihre Bemühungen verstärken müssten.

Im benachbarten Dänemark herrscht seit Tagen Drohnenalarm. Erst hatte die Sichtung mehrerer größerer Drohnen am Montagabend zur stundenlangen Vollsperrung des Hauptstadtflughafens Kopenhagen geführt. Am Mittwochabend tauchten in der Dunkelheit erneut Drohnen über weiteren Flughäfen im Westen auf, was unter anderem zur Sperrung des Luftraums über dem Flughafen Aalborg führte.

Wer hinter den Vorfällen steckt, ist nach wie vor unklar. Die Regierung spricht von einem "hybriden Angriff". Die Ermittler gehen von einem professionellen Akteur mit den nötigen Fähigkeiten aus, der damit Unruhe in dem Nato-Land stiften will.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
