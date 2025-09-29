Klimaschutz Natur als Verbündete: Was Schneider beim Klimaschutz plant

Der deutsche Wald ist zu einer Treibhausgas-Quelle geworden. Das will Bundesumweltminister Carsten Schneider ändern. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-bilder)

Moore, Humus, Mischwälder - mit einem 41-Punkte-Plan will Umweltminister Carsten Schneider nicht nur dem Klima helfen. Er will auch das Grundwasser und künftige Ernten retten.

Im Kampf gegen den Klimawandel will Bundesumweltminister Carsten Schneider die Natur als Verbündeten stärken. "Aktuell sind unsere Wälder, Moore und Böden (...) auch Teil des Problems, denn anders als früher stoßen sie Treibhausgase aus", sagte der SPD-Politiker in Berlin bei der Vorstellung seines Papiers zur "Weiterentwicklung des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz". Im vergangenen Jahr seien es 50 Millionen Tonnen gewesen.

Der deutsche Wald leidet

Der Wald in Deutschland ist durch Dürrejahre geschädigt, insbesondere reine Nadelholzbestände leiden. Schneider hofft für seine Vorhaben auf Rückendeckung des Kabinetts. Bei seinen Plänen gehe es nicht nur um den Klimaschutz, betonte der Minister: Es gehe auch darum, dass das Grundwasser noch für die Enkel reiche, "dass es auch künftig noch Ernten gibt und dass es im Sommer erträglich bleibt, weil die Natur die Landschaft kühlt".

Es handle sich um eine Generationenaufgabe, so Schneider. Eine "Zukunftskommission Wald" soll mögliche Konflikte zwischen Waldwirtschaft und Klimaschutz diskutieren. Generell soll mehr Laubwald entstehen.

Wie viel Treibhausgas Schneider mit Hilfe der Natur einsparen will

Beim natürlichen Klimaschutz wird der Zustand von Wäldern, Wiesen, Mooren oder Gewässern verbessert, damit diese besser Treibhausgase oder Wasser speichern oder für Kühlung sorgen können. Insgesamt 77 Millionen Tonnen CO2 will Schneider durch die Stärkung von Ökosystemen bis 2045 einsparen. Die im Klimaschutzgesetz festgehaltenen Ziele für den Bereich Landnutzung würde Deutschland damit erst verspätet erreichen.

Das Aktionsprogramm gibt es seit zweieinhalb Jahren, es geht noch zurück auf Schneiders Vorgängerin Steffi Lemke von den Grünen. Bislang sieht es von 2024 bis 2028 mehr als 3,5 Milliarden Euro vor. Für das kommende Jahr plant Schneider nun mit 821 Millionen Euro, für die Jahre 2028 und 2029 sind demnach insgesamt 400 Millionen Euro mehr vorgesehen als bei der Vorgängerregierung. Damit stünden laut Ministerium ab 2028 mehr als 1,1 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung.

Schlüsselfaktor Moor

Nach Schneiders Vorschlag soll die Wiedervernässung entwässerter Moorböden bis zum Jahr 2045 insgesamt 28 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten einsparen helfen, von insgesamt geplanten 77 Millionen Tonnen im Bereich Landnutzung. Zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in CO2 umgerechnet.