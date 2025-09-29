Erste Auswertung nach Legalisierung Cannabis: Ministerin warnt vor "bedenklichen Tendenzen"

Von dpa Aktualisiert am 29.09.2025 - 18:49 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Nina Warken (CDU): Die Bundesministerin für Gesundheit sieht die legalisierten Droge kritisch. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Kiffen und Cannabis-Anbau sind für Erwachsene erlaubt. Jetzt liegt eine erste wissenschaftliche Überprüfung vor – und der Streit über die Legalisierung geht weiter.

Vor eineinhalb Jahren hat die damalige Bundesregierung Cannabis teilweise legalisiert. Jetzt liegt eine erste Auswertung darüber vor und sieht keinen dringenden Korrekturbedarf – aber auch noch keine entscheidenden Effekte auf illegale Beschaffungswege. Es zeichne sich ab, dass die nun zulässigen Anbauvereinigungen "für die vom Gesetzgeber beabsichtigte Verdrängung des Schwarzmarktes bislang keinen relevanten Beitrag leisten", heißt es in dem in Berlin vorgelegten Bericht. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sprach von "bedenklichen Tendenzen" und kündigte an, über möglichen Handlungsbedarf zu beraten.

Der Suchtforscher Jakob Manthey vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sagte bei der Vorstellung der ersten Erkenntnisse, offensichtlich sei die Erwartung der meisten Expertinnen und Experten eingetreten: "Es passiert kurzfristig relativ wenig." Er erläuterte mit Blick auf das deutsche Modell der Legalisierung, dass man sich nach wie vor anstrengen müsse, um an Cannabis zu gelangen, das nicht an jeder Straßenecke verkauft werde.

Die noch von der Ampelkoalition umgesetzte Legalisierung lässt seit 1. April 2024 Kiffen und Anbau für Volljährige mit vielen Beschränkungen zu. Erlaubt ist der Anbau von bis zu drei Pflanzen in Privatwohnungen. Aufbewahren darf man bis zu 50 Gramm Cannabis, unterwegs dabei haben 25 Gramm. Vorgeschrieben sind Abstände etwa zu Spielplätzen und Schulen, Konsum vor Minderjährigen ist verboten. Zulässig sind auch nicht-kommerzielle Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern. Für Jugendliche unter 18 ist Cannabis weiterhin verboten.

Die Evaluation war bereits im Gesetz festgelegt worden. Im Blick standen nun zunächst Folgen für den Kinder- und Jugendschutz und die Besitzmengen. "Die vorliegenden Ergebnisse lassen bis jetzt keinen dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf die untersuchten Bereiche erkennen", heißt es in dem Bericht des Forschungsverbunds, zu dem auch Experten des Uniklinikums Düsseldorf und des Instituts für Kriminologie der Uni Tübingen gehören. "Robuste Aussagen" könnten noch nicht abgeleitet werden. Weitere Analysen sind vorgesehen.

Cannabis-Markt auf bis zu 823 Tonnen geschätzt