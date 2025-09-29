Drohnen über Deutschland Merz warnt: "Wir sind nicht mehr im Frieden"

Bundeskanzler Friedrich Merz: "Wir sind in einer völlig anderen Welt" (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Der Bundeskanzler hat sich zu der kritischen Sicherheitslage in Deutschland geäußert. Ihm sei bewusst, dass sein Satz dazu ein bisschen schockierend sei.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich zu der Frage geäußert, wie hoch er die Kriegsgefahr für Deutschland einschätzt. "Ich will's mal mit einem Satz sagen, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schockierend ist, aber ich mein ihn genau, wie ich ihn sage: Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden", sagte er beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" in Düsseldorf.

Man lebe in einer Zeit grundlegender Verschiebungen: Die regelbasierte Weltordnung werde durch pure Machtpolitik abgelöst. Das gehe einher mit dem Einsatz militärischer Mittel. "Wir sind in einer völlig anderen Welt", folgerte Merz. Der Bundeskanzler hatte sich vergangene Woche bereits fast wortgleich geäußert.

Die Drohnen-Überflüge, die zuletzt in Dänemark und über Schleswig-Holstein stattgefunden hätten, seien eine besorgniserregende Entwicklung, sagte Merz. Bis jetzt handele es sich offenbar um unbewaffnete Drohnen, die aber mit Spähtechnik ausgestattet seien und bis zu acht Meter Spannweite hätten. "Wir wissen auch noch nicht genau, wo sie wirklich herkommen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie von Russland kommen."