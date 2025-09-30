Bundesregierung will schlechte Laune vertreiben

Man sei sich dabei schnell einig gewesen, dass ein Kulturwandel nötig sei. Klingbeil habe moniert, dass eine "negativistische Haltung" populistisch von politischen Gegnern wie der AfD instrumentalisiert werde. Und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe Visionen statt Verordnungen gefordert.

Auch Scholz beschwerte sich schon über schlechte Laune

Neu ist das alles nicht. Auch die Vorgänger-Regierung hatte sich als Opfer einer grundsätzlich negativen Stimmung im Land gesehen, von der die politischen Ränder profitierten. Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) wurde nicht müde, die AfD als "Schlechte-Laune-Partei" zu bezeichnen.

Ähnlich hört sich das jetzt bei Kanzler und Vizekanzler an. "Hören wir doch mal auf, so larmoyant und so wehleidig zu sein in diesem Land", sagte Merz schon vor ein paar Tagen in einer Rede bei der Mittelstandsunion. Klingbeil forderte kürzlich bei einem Besuch in seinem niedersächsischen Wahlkreis: "Wir reden uns selbst manchmal so klein. (...) Und die AfD reitet ja diese schlechte Laune. Die AfD lebt von dieser Polarisierung und davon, dass die Leute unzufrieden sind." In allen Umfragen haben Union und SPD aktuell keine Mehrheit mehr, und die AfD hat die Union teilweise schon als stärkste Partei abgelöst.

Erste Ruck-Rede vor 28 Jahren

Aber wie legt man den Hebel um? Vor 28 Jahren forderte der damalige Bundespräsident Roman Herzog in einer Rede, es müsse ein Ruck durch Deutschland gehen. "Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und Kästchen, in die wir gleich alles legen", forderte er.

Bis zu einer weitreichenden Reformagenda der rot-grünen Regierung vom damaligen Kanzler Gerhard Schröder (SPD) dauerte es danach noch sechs Jahre. Heute wird viel darüber geredet, ob die von Schwarz-Rot geforderten Reformen ähnlich weit gehen sollen wie Schröders Agenda 2010.

Regierung arbeitet an Teamgeist

Für die Koalition geht es bei dieser zweitägigen Klausur auch darum, erst einmal die Stimmung im eigenen Laden zu verbessern. Nach einem holprigen Start mit einer Kanzlerwahl erst im zweiten Anlauf, einer verpatzten Richterwahl und viel Streit in der Sache arbeitet die Koalition seit der Sommerpause an einem neuen Teamgeist.

Eine Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD in Würzburg machte im August den Anfang. Es folgten eine gemeinsame Reise der Fraktionschefs nach Kiew, ein Grillabend der Koalitionsabgeordneten in Berlin und zuletzt ein Besuch der Parteivorsitzenden auf dem Oktoberfest in München.