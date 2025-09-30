Kabinett arbeitet an neuem Teamgeist

Wirtschaft an Tag eins im Mittelpunkt

Am ersten Tag stand das Thema Wettbewerbsfähigkeit auf dem Programm, zu dem mehrere Gäste aus Wirtschaft und Forschung als Referenten geladen waren: Markus Brunnermeier, ein Volkswirtschafts-Professor von der renommierten US-Universität Princeton, Grazia Vittadini von Lufthansa und Gerd Chrzanowski von der Schwarz-Gruppe, der unter anderem Lidl und Kaufland gehören.

Merz sagte, dass alle Ministerien gefragt seien, wenn es darum gehe, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. "Wettbewerbsfähigkeit betrifft die Steuerpolitik, betrifft die Sozialpolitik, betrifft die Infrastruktur, betrifft die Digitalisierung", sagte er. "Deswegen eignet sich dieses Thema auch zum Austausch mit dem ganzen Kabinett."

Der Standort Deutschland werde wieder attraktiver für Investitionen, sagte der CDU-Chef. Das zeigten Zusagen der Unternehmensinitiative "Made for Germany". Die Firmen wollen bis 2028 rund 735 Milliarden Euro in Deutschland investieren – es ist allerdings unklar, wie viel davon wirklich neue Investitionen sind und wie viel bereits länger geplant.

Beschlüsse an Tag zwei

Beschlüsse soll es erst am zweiten Tag der Klausur geben. Dann wird das Kabinett eine Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung auf den Weg bringen. Dabei gehe es um rund 80 Einzelmaßnahmen. Unter anderem soll es künftig ein einheitliches Portal für die Online-Zulassung von Autos geben. Bisher regeln das Bundesländer und Kommunalverwaltungen selbst.

Angedacht ist auch die Einrichtung eines digitalen Bürokratiemeldeportals, auf dem Bürger Verbesserungsvorschläge machen können. Außerdem sind Schulungen und KI-Tools für Mitarbeiter der Ministerien, die Gesetzestexte erarbeiten, im Gespräch, so dass praxistauglicheres und bürokratieärmeres Recht entsteht.

Außenpolitik außen vor

Nicht auf der offiziellen Agenda steht die Außenpolitik. Merz hatte in der vergangenen Woche eigentlich angekündigt, bis Mittwoch – dann beginnt der EU-Gipfel in Kopenhagen – eine Positionierung der Bundesregierung zu den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagenen Sanktionen gegen Israel herbeizuführen.

Mit der Zustimmung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zum Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für Gaza hat sich das nun erst mal erledigt. Dieser Plan sei nach Jahren des Blutvergießens "die beste Chance, die bislang jedenfalls beste Chance, auf ein Ende des Krieges", sagte Merz zu Beginn der Klausur.

Die großen Reformen kommen erst später

Nach dem Treffen in der Villa Borsig geht es für Merz am Mittwoch zunächst zum Gipfel in Kopenhagen. Und innenpolitisch stehen für die Regierung dann die wirklich großen Herausforderungen an, die bei der Klausur noch keine größere Rolle spielen sollen: Die angekündigten Reformen im Sozial- und Gesundheitsbereich sind die eigentliche Bewährungsprobe für die Koalition. Damit befassen sich derzeit aber noch Kommissionen, bevor die Regierung Hand anlegt.