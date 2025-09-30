Staatsschutzverfahren Für China spioniert: Haftstrafe für Ex-Krah-Mitarbeiter

Von dpa Aktualisiert am 30.09.2025 - 13:44 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der Hauptangeklagte Jian G. spähte nach Auffassung des OLG bereits seit 2007 chinesische Oppositionelle in Deutschland aus. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-pool/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mindestens 17 Jahre lang soll Jian G. Informationen an China weitergeleitet und Dissidenten bespitzelt haben - nun ist das Urteil gegen den Deutschen und seine Komplizin gefallen.

Wegen langjähriger Spionage für China ist der ehemalige Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah, Jian G., zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden sah die geheimdienstliche Agententätigkeit des Deutschen in besonders schwerem Fall als erwiesen an.

Loading...

Nach Einschätzung von Bundesanwalt Stephan Morweiser handelt es sich um "den bisher schwerwiegendsten Fall chinesischer Spionage in Deutschland", der bisher aufgedeckt werden konnte.

Als Mitarbeiter in Krahs damaligem Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament soll G. von 2019 bis 2024 Informationen gesammelt und teilweise vertrauliche Dokumente an chinesische Stellen weitergereicht haben. Da Krah Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel war, habe es sich für G. um eine "wesentliche Quelle für Informationen" gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats.

Informationen "durch Krah auf dem Silbertablett serviert"

Besondere kriminelle Energie habe G. bei der Informationsbeschaffung nicht anwenden müssen. Sie seien ihm "durch Krah auf dem Silbertablett serviert" worden, sagte Schlüter-Staats. Der Abgeordnete hatte laut eigener Zeugenaussage das Passwort für seinen persönlichen Zugang geteilt. So habe G. auch auf sensible Dokumente zugreifen können, die Abgeordneten vorbehalten waren, sagte Schlüter-Staats.

Außerdem trug der Angeklagte laut Urteilsbegründung persönliche Informationen über AfD-Führungspersonal und Parteiinterna zusammen. Aus drei Gesprächen mit Parteipolitikern und dem Büroleiter Krahs habe er Dokumente auf chinesischer Sprache verfasst, weshalb kein Zweifel bestehe, dass die Informationen nicht für Krah, sondern den chinesischen Geheimdienst gedacht waren, sagte Schlüter-Staats.

Bereits seit mindestens 2007 spähte er nach Auffassung der Richter chinesische Oppositionelle im Exil aus. Hauptziel sei es gewesen, diese namhaft zu machen, sagte Schlüter-Staats.

Angeklagter wies Vorwürfe zurück

In seinem letzten Wort hatte G. die Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig", sagte er beim vorletzten Verhandlungstermin in der vergangenen Woche. Sein Anwalt forderte einen Freispruch mangels hinreichender Beweise.

Die Bundesanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert. Obwohl die Richter hinter diesem Antrag zurückblieben, zeigte sich Bundesanwalt Stephan Morweiser nach der Verhandlung zufrieden.

Komplizin zu Bewährungsstrafe verurteilt