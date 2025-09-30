t-online - Nachrichten für Deutschland
Klausur: Minister in Klinik und Abreise wegen Todesfalls

Bundesregierung
Klausur: Minister in Klinik und Abreise wegen Todesfalls

Von dpa
Aktualisiert am 30.09.2025 - 14:40 UhrLesedauer: 1 Min.
Klausur BundeskabinettVergrößern des Bildes
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Zwei fehlen beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder muss von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus. Kulturstaatsminister Weimer reist wegen eines Trauerfalls ab.

Die Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin ist von zwei Zwischenfällen überschattet worden. Verkehrsminister Patrick Schnieder kam nach einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

Klausur BundeskabinettVergrößern des Bildes
Weimer bei der Klausurtagung kurz vor seiner Abreise. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Auf dem Gruppenbild fehlte auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Er verließ am Morgen die Klausurtagung wegen eines Trauerfalls. Per Pressmitteilung sagte er "aufgrund eines Todesfalls im engsten Familienkreis" auch einen für Donnerstag geplanten Besuch in Thüringen ab.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
BundesregierungCDUPatrick Schnieder
