Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Verkehrsminister kollabiert bei Kabinettsklausur
Bundesregierung
Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Von dpa
Aktualisiert am 30.09.2025 - 13:44 Uhr
Klausur BundeskabinettVergrößern des Bildes
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus.
Einer fehlt beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder musste von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus.

Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.

