Kabinettsklausur Merz: Verkehrsminister Schnieder geht es besser

Von dpa Aktualisiert am 01.10.2025 - 07:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagt, Schnieder gehe es besser. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Es war ein Schreckmoment beim Auftakt der Kabinettsklausur: Verkehrsminister Schnieder musste mit einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Er ist inzwischen wieder zu Hause, sagt der Kanzler.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Krankenhaus nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wieder verlassen können. Es gehe ihm besser, sagte Merz auf Journalistennachfrage vor Beginn der Kabinettsklausur in Berlin. "Er ist zu Hause und stabil, aber muss sich noch ein bisschen erholen. Es ist alles gut."