Halb so viele Asylanträge im September wie ein Jahr zuvor

Flüchtlinge
Halb so viele Asylanträge im September wie ein Jahr zuvor

Von dpa
Aktualisiert am 01.10.2025 - 13:51 UhrLesedauer: 2 Min.
FlüchtlingsaufnahmeVergrößern des Bildes
Zuerst werden die Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder untergebracht. (Symbolbild) (Quelle: Daniel Löb/dpa/dpa-bilder)
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verweist auf die verschärften Grenzkontrollen. Doch auch Entwicklungen auf den Fluchtrouten nach Europa und die neue Lage in Syrien spielen eine Rolle.

Im September haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 9.100 Menschen erstmals in Deutschland Asyl beantragt. Das waren deutlich mehr Schutzersuchen als im August, als rund 7.800 Erstanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eingingen. Allerdings ist ein Anstieg nach dem Sommer nicht ungewöhnlich, was mit dem Wetter und den Fluchtrouten zusammenhängt.

Im Vergleich zu 2024 sind die Zahlen nach wie vor rückläufig. Im September vergangenen Jahres hatten 18.113 Menschen erstmals einen Asylantrag in Deutschland gestellt.

Frauen in AfghanistanVergrößern des Bildes
Die islamistischen Taliban haben die Rechte von Frauen und Mädchen, zum Beispiel auf Bildung, massiv eingeschränkt. (Archivfoto) (Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa/dpa-bilder)

Wie die dpa weiter erfuhr, stellten im vergangenen Monat knapp 10.800 Menschen Folgeanträge. Das tun Schutzsuchende vor allem dann, wenn sich die Rechtslage zu ihren Gunsten geändert hat, wenn neue Beweismittel vorliegen, die ihre Schutzwürdigkeit belegen, oder wenn sich die Lage im Herkunftsland verschlechtert hat. Zuletzt galt das vor allem für Frauen und Mädchen aus Afghanistan.

Massive Einschränkungen für Frauen in Afghanistan

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im vergangenen Oktober festgestellt, einige der von den in Afghanistan herrschenden Taliban verhängten diskriminierenden Maßnahmen gegen Frauen stellten einen Akt der Verfolgung dar. Zur Prüfung eines individuellen Asylantrags afghanischer Frauen genüge es daher, dass EU-Mitgliedsländer lediglich ihre Staatsangehörigkeit und ihr Geschlecht berücksichtigten.

Verschärfte Grenzkontrollen

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am 7. Mai verfügt, an deutschen Grenzen sollten ab sofort auch Asylsuchende zurückgewiesen werden - mit Ausnahmen für vulnerable Gruppen, dazu zählten Schwangere und Kranke. Außerdem ordnete er eine Intensivierung der Kontrollen an. Ein Grund für den Rückgang der Zahl der Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, dürfte der Sturz von Präsident Baschar al-Assad in Syrien vom vergangenen Dezember sein. Syrien führte über lange Zeit die Liste der wichtigsten Herkunftsländer von Asylbewerbern in Deutschland an.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Neueste Artikel
Themen
AfghanistanAlexander DobrindtCSUDeutsche Presse-AgenturDeutschlandEuropaFlüchtlingeGrenzkontrolleTaliban
