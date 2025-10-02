Bundesanwaltschaft Alle Haftbefehle nach mutmaßlichen Hamas-Festnahmen in Kraft

Einer der Beschuldigten wurde mit einem Bundeswehr-Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht.

Schusswaffen, Munition und eine "konkrete Bedrohungslage": In Berlin wurden am Mittwoch drei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Hamas gefasst. Nun sitzen alle in Untersuchungshaft.

Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin sind alle Beschuldigten in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof erließ jeweils Haftbefehl und setzte diese in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Männer waren mit Hubschraubern nach Karlsruhe gebracht worden.

Beamte des Bundeskriminalamts hatten die drei Beschuldigten am Mittwoch in Berlin vorläufig festgenommen. Durchsuchungen gab es auch in Leipzig, wo einer der Beschuldigten wohnte, sowie bei einem vierten, nicht festgenommenen Beschuldigten in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen.

Waffen für Anschläge beschafft?

Als sogenannte Auslandsoperateure der islamistischen Terrororganisation Hamas sollen die Festgenommenen laut Bundesanwaltschaft von Deutschland aus unter anderem ein Sturmgewehr, Pistolen und Munition beschafft haben. "Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen", so die Behörde. Einen konkreten Anschlagsplan gab es aber wohl noch nicht.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Libanon geboren wurde, sowie um einen ebenfalls im Libanon geborenen 43-Jährigen, dessen Staatsangehörigkeit zunächst unklar war. Außerdem ist ein 44-jähriger Deutscher, der aus Syrien stammt, betroffen. Den Männern wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung sowie die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zur Last gelegt.

Sie sollen in Kontakt mit einem mutmaßlichen Drahtzieher im Ausland gestanden haben. Verbindungen gibt es nach Angaben aus Sicherheitskreisen auch in palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, zu Akteuren in Skandinavien sowie in der Türkei und zu Strukturen der Organisierten Kriminalität.