Merz mahnt zu «Kraftanstrengung» und «Aufbruch»

Für Merz stehen die Kategorien westdeutsch und ostdeutsch ganz offensichtlich nicht im Mittelpunkt. An einer Stelle sagt er auch, man verteidige "unsere Lebensweise in dieser rauer gewordenen Welt nicht als Westdeutsche oder als Ostdeutsche - wir verteidigen sie als Deutsche."

Wichtig ist ihm die historische Dimension des Jetzt mit den Herausforderungen durch Autokratien, technischer Revolution und einem angeschlagenen Weltwirtschaftssystem: "Unsere Nation steht mitten in einer wichtigen, vielleicht entscheidenden Phase ihrer neueren Geschichte."

"Vieles muss sich ändern"

Einiges in dieser Grundsatzrede wirkt bekannt, so etwa die Forderung nach Reformen, die Merz in solche Sätze packt: "Vieles muss sich ändern, wenn Vieles so gut bleiben oder gar besser werden soll, wie es in unserem Land bisher ist." Die Dimension müsse von allen verstanden werden. Deutschland wolle ein demokratisches, rechtsstaatliches, wirtschaftlich starkes und soziales, auch ein europäisches Land bleiben.

Wieder spricht Merz vom Ausbau der Verteidigung und mahnt junge Leute, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Wieder beschwört er neue wirtschaftliche Größe durch technologischen Fortschritt, wieder spricht er von Reformen des Sozialstaats. Konkret wird er nicht.

Es ist vielleicht nicht der Ort, um über neue Regularien des Bürgergelds oder die Sanierung der Pflegekassen zu sprechen. Aber zünden diese allgemeinen Appelle des Kanzlers? Bessere Stimmung im Land wollte Merz eigentlich schon bis zum Sommer erreichen - vergebens. Bisher wurde er oft übertönt von Niedergangsrhetorik der Opposition, vom großen Unbehagen im Land, von Zweifeln, dass die Politik überhaupt Antworten hat auf die globalen Krisen.

Macron: "Wir werden zusammenstehen"

Emmanuel Macron spricht dann in seiner Rede gegen Ende des Festakts einige dieser Zweifel an - und er scheint mit Merz in vielem auf einer Linie. Der französische Präsident schlägt einen weiten Bogen von der deutsch-französischen Aussöhnung über die Kapitalmarktunion der EU und die Verteidigungsanstrengungen bis zum Kampf gegen Falschinformationen.