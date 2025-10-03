Polizeihubschrauber unterwegs Drohnen: Flughafen München stellt erneut Betrieb ein

Von t-online , wan Aktualisiert am 03.10.2025

Anzeigen am Flughafen München zeigen umgeleitete und gestrichene Flüge. Der Flughafen München hat am Abend wegen möglicher neuer Drohnen-Sichtungen wieder den Betrieb eingestellt. (Quelle: Enrique Kaczor)

Der Flughafen München hat am Abend wegen möglicher neuer Drohnen-Sichtungen erneut den Betrieb vorsorglich eingestellt. Der zweite Vorfall innerhalb kurzer Zeit.

Erneut ist am Flughafen München der Betrieb wegen eines Drohnenalarms eingestellt worden. Der Flughafen nannte die Drohnensichtungen auf seiner Webseite noch unbestätigt. "Bei einem Verdacht auf Drohnensichtung hat die Sicherheit der Reisenden oberste Priorität", hieß es in einer ersten Stellungnahme. Die Bundespolizei prüft demnach, ob es sich tatsächlich um unbemannte Flugobjekte handelt.

Auf der Flugdaten-Webseite Flightradar24, war zu sehen, wie mehrere Flugzeuge Warteschleifen nahe dem Airport drehten. Ein Flug aus Ägypten und eine Maschine aus Lissabon wurden umgeleitet. Insgesamt wurden 17 Flüge umgeleitet. Laut einer Reuters-Reporterin an Bord eines Flugzeugs auf dem Flughafen teilte der Flugkapitän den Passagieren mit, dass es einen Alarm gegeben habe. Polizeihubschrauber seien unterwegs.

Ausfälle bereits am Donnerstag

Am Donnerstagabend waren am Flughafen München etwa 20 Flüge ausgefallen, nachdem Drohnen in der Nähe und über dem Flughafengelände gesichtet worden waren. Die Bundespolizei berichtete, dass mehrere Personen Drohnen in der Umgebung des Flughafens gesehen hätten.

Deshalb wurden die Start- und Landebahnen gesperrt. Wegen der Drohnensichtungen fielen zahlreiche Flüge aus – rund 3.000 Passagiere waren davon betroffen. Hunderte Menschen mussten die Nacht in den Terminals aufgestellten Feldbetten verbringen. Andere sollten in Hotels gebracht werden. Unklar blieb, wer für den Vorfall verantwortlich sein könnte.

Dobrindt will Bundeswehr im Kampf gegen Drohnen beteiligen

Zuletzt hatten zahlreiche Überflüge von Drohnen unbekannter Herkunft über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt. Auch über Schleswig-Holstein wurden vergangene Woche Drohnen gesichtet.