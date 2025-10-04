Drohnen-Zwischenfälle Debatte um Drohnenabwehr nach Vorfällen am Flughafen

Nach der erneuten Betriebsunterbrechung wegen Drohnen ist in München der Flugbetrieb langsam wieder angelaufen. (Quelle: Enrique Kaczor/onw-images/dpa/dpa-bilder)

Drohnen legen erneut Münchens Flughafen lahm: Wieder sind Tausende Reisende betroffen, Verspätungen und Ausfälle drohen. Welche Maßnahmen die Politik jetzt fordert.

Nach Drohnensichtungen an zwei Tagen hintereinander am Münchner Airport werden die Forderungen nach einem besseren Schutz der Flughäfen lauter. Am Flughafen in München waren am Donnerstag und am Freitag jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt.

Am Samstag lief der Flugbetrieb wieder an. Der Airport kündigte aber Verspätungen an: "Es wird den ganzen Tag über zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen." Es werde voraussichtlich auch zu einzelnen Ausfällen kommen, berichtete eine Flughafensprecherin.

Politik sucht Wege zur Bekämpfung von Drohnen

"Wir brauchen schnell eine funktionierende Drohnenabwehr", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Sicherheitsbehörden müssen handlungsfähiger und moderner werden." Eine pauschale Antwort, ob eine Drohne abgeschossen werden solle, könne nicht gegeben werden, sagte Reul. Für einen möglichen Abschuss sei entscheidend, dass die Maßnahmen "rechtlich sauber, verhältnismäßig und technisch wirksam" seien.

Sein Amtskollege aus Bayern, Joachim Herrmann (CSU), hatte eine Änderung der Vorschriften in Freistaat angekündigt, damit die Landespolizei im Zweifelsfall auch Drohnen abschießen darf. "Wir wollen die rechtlichen Möglichkeiten der bayerischen Polizei deutlich erweitern, damit sie sofort und effektiv gegen Drohnen vorgehen kann. Das bedeutet auch, dass die Polizei bei akuter Gefahr Drohnen sofort abschießen darf."

Drohnen sollen auch Thema eines Treffens von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit mehreren Kollegen aus europäischen Ländern heute in München sein. Am Freitag kündigte er an, die Bundeswehr solle im Zuge von Amtshilfe am Kampf gegen Drohnen beteiligt werden. Dazu plant Dobrindt nach eigenen Angaben schon bald einen Entwurf für ein neues Luftsicherheitsgesetz vorzulegen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) warnte hingegen vor weitreichenden Einsätzen der Bundeswehr im Inneren. "Drohnenabwehr ist eine sicherheitspolitische Kernaufgabe", sagte Hubig im Interview mit der "Welt am Sonntag". "Bei Drohnenangriffen im Innern ist die Polizei gefragt." Wo der Rechtsrahmen nachjustiert werden müsse, werde das geschehen. "Einsätze der Bundeswehr im Inneren sind aus guten Gründen nur in sehr engen Grenzen zulässig – und dabei muss es bleiben."

Die Bremer SPD-Fraktion meldete bei Dobrindt bereits das Interesse an einem Drohnenabwehrzentrum an. Fraktionschef Mustafa Güngör verwies in einem Brief an den Bundesinnenminister auf die in Bremen ansässigen Konzerne aus der Rüstungs-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie sowie die Häfen der Stadt. Bremen sei daher "ein besonders exponiertes Ziel von Drohnen-Spionage und -Sabotage". Zunächst hatte der "Spiegel" über die Initiative Güngörs berichtet.