NRW: Messerangriff auf Bürgermeisterin von Herdecke

Schwebt in Lebensgefahr
SPD-Bürgermeisterin in NRW niedergestochen

Von t-online, jmt
Aktualisiert am 07.10.2025 - 15:47 UhrLesedauer: 1 Min.
Im Video: Die Polizei sperrt den Tatort in Herdecke ab. (Quelle: dpa)
In Nordrhein-Westfalen ist es zu einem schweren Angriff auf eine Bürgermeisterin gekommen. Die SPD-Politikerin wurde dabei offenbar lebensgefährlich verletzt.

Die SPD-Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist Opfer eines Messerangriffs geworden. Sie schwebt nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Lebensgefahr.

Stalzer wurde nach Informationen von t-online in ihrem Wohnhaus in Herdecke-Herrentisch oder im direkten Umfeld angegriffen. Demnach erlitt sie mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass es bislang keine Anzeichen auf ein politisches Motiv gibt. Beide Adoptivkinder der Politikerin wurden auf die Polizeiwache gebracht, um die Spurensicherung zu gewährleisten zu sichern. Mehr Details und laufende Aktualisierungen finden Sie hier.

Bürgermeisterin von Herdecke verletztVergrößern des Bildes
Herdecke: Die Bürgermeisterin wurde schwer verletzt. (Quelle: Alex Talash/dpa/dpa-bilder)

Aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte die Tat "abscheulich".

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.

