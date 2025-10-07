SPD-Bürgermeisterin in NRW niedergestochen

Deutscher Coach nach acht Spielen gefeuert

07.10.2025

In Nordrhein-Westfalen ist es zu einem schweren Angriff auf eine Bürgermeisterin gekommen. Die SPD-Politikerin wurde dabei offenbar lebensgefährlich verletzt.

Die SPD-Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist Opfer eines Messerangriffs geworden. Sie schwebt nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Lebensgefahr.

Stalzer wurde nach Informationen von t-online in ihrem Wohnhaus in Herdecke-Herrentisch oder im direkten Umfeld angegriffen. Demnach erlitt sie mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass es bislang keine Anzeichen auf ein politisches Motiv gibt. Beide Adoptivkinder der Politikerin wurden auf die Polizeiwache gebracht, um die Spurensicherung zu gewährleisten zu sichern. Mehr Details und laufende Aktualisierungen finden Sie hier.

Aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte die Tat "abscheulich".