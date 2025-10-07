t-online - Nachrichten für Deutschland
Messerstiche: Neue Bürgermeisterin von Herdecke verletzt

Kriminalität
Messerstiche: Neue Bürgermeisterin von Herdecke verletzt

Von dpa
Aktualisiert am 07.10.2025 - 14:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Bürgermeisterin schwer verletzt.
Großer Polizeieinsatz in Herdecke: Mit mehreren Stichverletzungen wird eine SPD-Politikerin in ihrer Wohnung gefunden. Sie war erst vor wenigen Tagen zur Bürgermeisterin gewählt worden.

Die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Sie habe mehrere Messerstiche erlitten, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie schwebe in Lebensgefahr. Zuerst hatte der WDR berichtet.

Aktuell laufe in der Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis ein größerer Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen, ohne nähere Details zu nennen.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Laut ihrer Homepage ist die Rechtsanwältin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Teenageralter.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
