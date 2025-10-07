Erotik-Models: So hoch ist Gehalt wirklich

Von t-online , jse Aktualisiert am 08.10.2025 - 07:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Herdecke: Polizisten bringen einen Jugendlichen, mutmaßlich den Sohn von Iris Stalzer, zu einem Polizeiauto. (Quelle: Alex Talash)

In Nordrhein-Westfalen ist es zu einem schweren Angriff auf eine Bürgermeisterin gekommen. Ein familiäres Motiv wird angenommen.

Die SPD-Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist Opfer eines Messerangriffs geworden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei geht inzwischen von einem familiären Hintergrund der Tat aus. Die Adoptivtochter (17) und der Adoptivsohn (15) der Politikerin sind in Gewahrsam. Die Mordkommission ermittelt.

Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht. Stalzer wurde in ihrem Wohnhaus niedergestochen. Sie erlitt mehrere Messerstiche in den Oberkörper und kämpft nach t-online-Informationen vom späten Dienstagabend weiterhin im Krankenhaus um ihr Leben. Laut Berichten des "Spiegel" und "Focus" erlitt Stalzer dreizehn Messerstiche.

Laut "Westfalenpost" und "Focus" soll Stalzer im Krankenhaus allerdings bereits kurzzeitig wach und vernehmungsfähig gewesen sein. Demnach soll Iris Stalzer angegeben haben, dass sie wisse, wer die Tat begangen habe. Den Ermittlern gegenüber habe sie allerdings erklärt, dazu keine Angaben machen zu wollen. Auf t-online-Anfrage wollte sich ein Polizeisprecher dazu nicht äußern.

"Bild" berichtete am Abend, dass die Retter die SPD-Politikerin blutend in einem Sessel sitzend gefunden haben sollen. Offiziell bestätigt ist diese Information bislang nicht.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden.