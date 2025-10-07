Prime Day: Die besten Deals im Liveticker

Bürgermeisterin kämpft um ihr Leben Messerangriff: Polizei geht von familiärem Hintergrund aus

Von t-online , jse Aktualisiert am 07.10.2025 - 19:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Herdecke: Polizisten bringen einen Jugendlichen, mutmaßlich den Stiefsohn von Iris Stalzer, zu einem Polizeiauto. (Quelle: Alex Talash)

In Nordrhein-Westfalen ist es zu einem schweren Angriff auf eine Bürgermeisterin gekommen. Ein familiäres Motiv wird angenommen.

Die SPD-Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist Opfer eines Messerangriffs geworden. Sie schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei geht inzwischen von einem familiären Hintergrund der Tat aus. Die Adoptivtochter (17) und der Adoptivsohn (15) der Politikerin sind in Gewahrsam. Die Mordkommission ermittelt.

Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht. Stalzer wurde in ihrem Wohnhaus niedergestochen. Sie erlitt mehrere Messerstiche in den Oberkörper und kämpft im Krankenhaus um ihr Leben.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden.