Bundestag Grundsatzeinigung in Koalition bei Wehrdienst

Von dpa Aktualisiert am 14.10.2025 - 16:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Details zum Wehrdienst wollen Verteidigungspolitiker von Union und SPD später vorstellen. (Quelle: Soeren Stache/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim Streitthema Wehrdienst gibt es eine Einigung in der Koalition. Es geht auch um ein Losverfahren. Unklar ist noch, wie dieses konkret aussehen soll.

Union und SPD haben sich nach langem Ringen auf ein Wehrdienstmodell verständigt, das auch ein Losverfahren für die Rekrutierung von jungen Leuten für die Bundeswehr enthalten soll. Das bestätigten Vertreter beider Fraktionen. Einzelheiten sind noch unklar, etwa wie konkret dieses Losverfahren aussehen und in welchem Fall es greifen soll. Details wollten Verteidigungspolitiker von Union und SPD später vorstellen.