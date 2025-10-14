Soll ab 2026 in Kraft treten Union und SPD einigen sich bei Wehrdienst-Losverfahren

Von t-online , dm , jse Aktualisiert am 14.10.2025 - 17:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Soldaten treten zum Appell an: Union und SPD haben sich auf einen Modus für den Wehrdienst geeinigt. (Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Die Koalition hat sich auf ein Losverfahren beim Wehrdienst geeinigt, falls zu wenige Freiwillige den Dienst antreten. Ausgeloste werden zunächst zur Musterung eingeladen, bevor eine mögliche Verpflichtung folgt.

Die Fraktionen von Union und SPD haben sich auf Änderungen beim Wehrdienst geeinigt. Zu diesen gehört nach Informationen von t-online auch ein Wehrdienst-Losverfahren. In diesem soll per Los entschieden werden, wer eingezogen wird – falls sich nicht genügend freiwillige Soldaten finden.

Das geplante Modell läuft nach mehreren Stufen ab: Zunächst soll die Bundeswehr ab 2026 alle 18-Jährigen eines Jahrgangs anschreiben. In einem Online-Fragebogen müssen alle Männer Fragen zu ihrer Fitness und möglichen Bereitschaft zu einem Dienst bei der Bundeswehr beantworten. Männern, die die Antwort verweigern, droht ein Bußgeld, Frauen steht die Antwort frei. Sollten sich auf diese Art nicht genügend Freiwillige finden, findet ein Losverfahren statt, in dem eine bestimmte Zahl junger Männer ausgewählt wird.

"Ich wäre nicht bereit, für Deutschland in den Krieg zu ziehen."

Die Ausgelosten sollen zunächst zu einer Musterung und einem Gespräch eingeladen werden, um sie persönlich von einem Wehrdienst zu überzeugen. Erst wenn sich dann immer noch nicht genügend Freiwillige melden, würde ein Teil der Ausgelosten verpflichtend eingezogen. Voraussetzung für die verpflichtende Einberufung ist zudem ein Beschluss des Deutschen Bundestags. Vor allem die SPD hatte darauf gedrungen, dass es keinen "Automatismus" zur Wehrpflicht geben dürfe.

Darüber hinaus gilt, dass jeder den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern darf. Das garantiert das Grundgesetz. Das heißt, dass auch diejenigen jungen Männer, die ausgelost und gemustert werden, den Kriegsdienst verweigern dürfen. In diesem Fall müssten sie Zivildienst leisten, so wie es früher der Fall war.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die Einigung der Koalitions-Fachpolitiker zur Wehrpflicht zuvor gelobt. Er sei sehr froh, dass es in diesem wichtigen Themenfeld nun vereinbarte Eckpunkte gebe, sagte Miersch am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin.