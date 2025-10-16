Regierungserklärung Merz fordert stärkeres Europa - und schweigt zum Wehrdienst

Von dpa Aktualisiert am 16.10.2025 - 12:33 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußert sich in seiner Regierungserklärung im Bundestag gleich zu Beginn zum in Ägypten unterzeichneten Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump. (Quelle: Niklas Graeber/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Gaza-Friedensplan, EU-Regulierung, Klimaziele, Putins Angriffskrieg: Der Kanzler spricht in seiner Regierungserklärung viele Themen an. Das "Thema des Tages" im Bundestag spart er aber aus.

Vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gefordert, dass Europa seine Rolle als "Friedensmacht" stärker ausfüllt. "Europa muss seine Möglichkeiten entschlossener und geschlossener nutzen und muss seine Macht zum Einsatz bringen, um die Welt zum Besseren zu gestalten", forderte er in seiner Regierungserklärung zu dem Spitzentreffen im Bundestag. Die Einigung auf den Gaza-Friedensplan habe gezeigt, dass politisches Handeln einen Unterschied mache.

Merz kündigte an, dass er sich beim Gipfel weiter für die Nutzung russischen Vermögens für die Aufrüstung der ukrainischen Armee einsetzen werde. "Wir wollen das nicht tun, um diesen Krieg zu verlängern, wir wollen das tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden", betonte er und kündigte auch einen Aktionsplan gegen hybride Bedrohung aus Russland an.

Dröge kritisiert Durcheinander in Koalition beim Wehrdienst

Auf den aktuellen Streit in der Koalition über den Wehrdienst ging Merz in seiner halbstündigen Rede nicht ein. In der anschließenden Debatte spielte er dennoch eine Rolle. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte das Durcheinander im schwarz-roten Bündnis beim Ringen um den Gesetzentwurf, der heute in den Bundestag eingebracht werden soll. "Keiner weiß, wie es jetzt weitergeht", sagte sie. "Sie reisen jetzt nach Brüssel als ein Kanzler, der die Lage nicht im Griff hat." In Serie verweigerten die Koalitionsfraktionen ihrem Kanzler die Mehrheit. "Ein Kanzler ohne Mehrheit, der kann keine Regierung führen."

Die Koalition geht heute ohne gemeinsame Position in die parlamentarischen Beratungen über den Wehrdienst. Eine Einigung der Fachpolitiker beider Seiten war am Dienstag von der SPD-Fraktion ausgebremst worden. Unions-Fraktionschef Jens Spahn versicherte im Bundestag aber, dass es im weiteren Verfahren einen Kompromiss geben werde. "Dass wir gelegentlich diskutieren, dass wir debattieren, dass wir - ja auch hart - verhandeln: Das gehört dazu", sagte der CDU-Politiker. "Entscheidend ist, dass wir am Ende zu Entscheidungen kommen. Und das wird diese Koalition, wie in den letzten Monaten auch, ohne Zweifel."

Merz hofft auf Entscheidungen zu russischem Vermögen

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen nächste Woche am Donnerstag und Freitag zu ihrem Herbstgipfel zusammen. Regierungserklärungen im Bundestag vor solchen Gipfeln sind üblich. Ein zentrales Projekt des Kanzlers bei dem Treffen in Brüssel wird das Werben für die Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens sein. Er hat schon beim Gipfel in Kopenhagen Anfang Oktober die Erwartung geäußert, dass es nun in Brüssel konkrete Entscheidungen dazu gibt.