Nach Messertat in Herdecke Angegriffene Bürgermeisterin wird Amt antreten

Von t-online 20.10.2025 - 18:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Iris Stalzer: Sie wurde Opfer eines Angriffs. (Quelle: Bernd Henkel/dpa)

Rund zwei Wochen nach dem dramatischen Angriff auf die designierte Bürgermeisterin von Herdecke äußert sich die Stadt über die Zukunft von Iris Stalzer.

Die Stadt Herdecke im Ruhrgebiet hat bestätigt, dass Iris Stalzer ihr Amt als Bürgermeisterin am 1. November antreten soll. "Der Stadt Herdecke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Frau Stalzer das Amt der Bürgermeisterin nicht antreten wird", teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. Bis dahin führt der Erste Beigeordnete Dennis Osberg (parteilos) übergangsweise die Amtsgeschäfte.

Die 57-jährige Juristin wurde Anfang Oktober in ihrem Wohnhaus angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Verdächtig ist die 17-jährige Adoptivtochter der Politikerin. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Tat bislang als gefährliche Körperverletzung gewertet. Stalzer hatte zahlreiche Kopfverletzungen und Schnittwunden am Körper erlitten.

Nach Medienberichten soll die Jugendliche ihre Mutter im Keller des Hauses angegriffen und über Stunden misshandelt haben. Die 17-Jährige befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung.

Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es in der Familie zuvor mehrfach Streit gegeben haben, weil sich die Jugendliche zurückgesetzt fühlte. Stalzer soll demnach schon im Sommer Hilfe beim Jugendamt gesucht haben.