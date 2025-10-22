Bundeskabinett Organspende wird reformiert - Wie zu mehr Nieren?

Von dpa Aktualisiert am 22.10.2025 - 12:30 Uhr

Bei Nierentransplantationen soll eine Gesetzesänderung für mehr Spenden sorgen. (Archivbild) (Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Nierenkranke haben meist einen langen Leidensweg an der Dialyse hinter sich - bis vielleicht ein Spenderorgan neue Hoffnung bringt. Nun will die Bundesregierung die Regeln lockern.

Der Mangel an Spenderorganen setzt Kranken, die warten, oft enormem Leid aus. Nun soll ein neues Gesetz zur Überkreuzspende das Problem abmildern. Was die Pläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) bringen sollen.

Was ist eine Überkreuzspende?

Die Überkreuzlebendnierenspende ist die Spende einer Niere zwischen inkompatiblen Organspendepaaren. Inkompatibel sind etwa Spender und Empfänger mit nicht passenden Blutgruppen oder Gewebemerkmalen. In solchen Fällen würde die Niere abgestoßen werden. Die Niere wird einer Spenderin oder eines Spenders eines inkompatiblen Organspendepaars entnommen. Dann wird es auf eine Empfängerin oder einen Empfänger eines anderen inkompatiblen Organspendepaars übertragen. Der Empfängerin oder dem Empfänger dieses Paars wird eine Niere eines Spenders eines anderen Paars gegeben - "überkreuz". Zwischen der spendenden und der empfangenden Person soll weiter ein besonderes Näheverhältnis bestehen müssen. Grundgedanke dahinter: Die Motivation zur Spende soll aus der persönlichen Verbundenheit herrühren.

Was soll noch möglich werden?

Die sogenannte nicht gerichtete anonyme Nierenspende. Das ist eine anonyme Spende an eine nicht bekannte Person - sie soll selbstlos motiviert sein und an eine Empfängerin oder einen Empfänger eines inkompatiblen Organspendepaars gehen oder an eine Person auf der Warteliste. Einfluss auf den Empfänger hat der Spender oder die Spenderin nicht. Kommerzialisierung soll es nicht geben können. Weitere Regelungen zielen etwa auf mehr standardmäßige Aufklärung über mögliche Folgen ab. Aufgebaut werden soll zudem ein Programm für die Vermittlung und Durchführung von Überkreuzlebendnierenspenden in Deutschland.

Warum soll es das Gesetz geben?

Es gibt zwar die Möglichkeit, dass ein gesunder Partner, Verwandter oder eine emotional nahestehende Person freiwillig eine Niere spendet. So war dies etwa bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der 2010 diesen Schritt für seine Frau Elke Büdenbender ging. Doch ein Organ übertragen lassen können Spender bisher nur an Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder andere, die ihnen "in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen".