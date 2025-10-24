Diplomatie Keine hinreichenden Termine: Wadephul verschiebt China-Reise

Von dpa Aktualisiert am 24.10.2025 - 14:46 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Außenminister Johann Wadephul wollte in den kommenden Tagen China besuchen. Daraus wird nun vorerst nichts. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Bundesaußenminister wollte Anfang der Woche China besuchen. Doch bis zuletzt bestätigt Peking nur ein Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen. Wadephul reagiert deutlich.

Ein derart deutliches diplomatisches Zeichen hat es lange nicht gegeben: Quasi auf den letzten Drücker verschiebt Außenminister Johann Wadephul (CDU) eine seit Monaten für diesen Montag und Dienstag geplante und akribisch vorbereitete China-Reise. Peking habe außer einem Treffen des Ministers mit seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin öffentlich den außergewöhnlichen Schritt.

Für die bekanntermaßen sehr auf Gesichtswahrung bedachte chinesische Führung dürfte die Verschiebung der Ministerreise einem diplomatischen Eklat sehr nahekommen. Dabei hatte Peking eigentlich darauf gesetzt, dass mit der neuen unionsgeführten Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und mit dessen Parteikollegen Wadephul an der Spitze des Auswärtigen Amts Tauwetter in den während der Ampel-Koalition recht frostigen Beziehungen einsetzt. Wadephul sollte der erste Minister der neuen Bundesregierung sein, der China besucht. Womöglich auch als Türöffner für Merz selbst.

Wadephul-Vorgängerin Baerbock hatte für Eklat mit China gesorgt

Die damalige Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte im September 2023 für schwerste Verärgerung in der chinesischen Staatsführung gesorgt, als sie Staats- und Parteichef Xi Jinping in einem Interview im US-Fernsehen mit einem Diktator verglich. Das Außenamt in Peking hatte damals auch die deutsche Botschafterin einbestellt.

Deutlicher geht kaum: Keine hinreichenden Termine bestätigt

Doch nun lässt es auch der neue Außenminister Wadephul nicht an diplomatischer Deutlichkeit gegenüber China fehlen. "Die chinesische Seite konnte zuletzt, bis auf den Termin mit dem chinesischen Außenminister, hinreichende weitere Termine nicht bestätigen", ließ er die Sprecherin des Auswärtigen Amts öffentlich erklären. Keine hinreichenden weiteren Termine - deutlicher lässt sich kaum formulieren, dass Berlin mit der Haltung Pekings in für die Bundesregierung zentralen Fragen unzufrieden ist.

Da ist etwa Chinas Rolle im seit mehr als dreieinhalb Jahre andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In Berlin gilt es als offenes Geheimnis, dass Moskau den Krieg gegen seinen Nachbarn ohne Unterstützung aus Peking etwa durch sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können, kaum so lange durchhalten würde. Ganz zu schweigen davon, dass China zu den größten Abnehmern von russischem Öl gehört und so die Kriegskasse von Kremlchef Wladimir Putin füllt.

Russland, Wirtschaft, Taiwan - die großen Problemthemen

Wadephul hätte in Peking sicher auch die Probleme der deutschen Wirtschaft adressiert - den Unternehmen bereiten Handelsbeschränkungen vor allem in den Bereichen seltene Erden und der Halbleiter große Sorgen. Das "Handelsblatt" hatte am Dienstag gemeldet, Wadephul wolle mit einer sechsköpfigen Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen - darunter Vertreterinnen und Vertreter der Automobilindustrie wie von Maschinenbauern.