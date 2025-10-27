"Stadtbild"-Debatte SPD-Fraktionsvize Esdar über Demo-Teilnahme: "War richtig"

(Archivbild)

Die Union ist verstimmt, weil Wiebke Esdar in ihrem Wahlkreis Bielefeld gegen die "Stadtbild"-Äußerungen des Kanzlers demonstriert hat. Esdar erklärt ihre Motive.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar hat ihre Teilnahme an einer Demonstration gegen die "Stadtbild"-Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verteidigt. "Die Aufregung kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen", sagte Esdar nach Kritik aus der Union dem Magazin "Stern". "Ich finde, Politikerinnen und Politiker sollten sich in ihrem Wahlkreis nicht plötzlich anders positionieren, weil sie in Berlin nun in führender Funktion sind."

Seit Tagen gehen Menschen gegen die Äußerungen von Merz zu Migration und dem "Stadtbild" auf die Straße. Esdar hatte am Freitag an einer solchen Demonstration in ihrem Wahlkreis Bielefeld teilgenommen. Daraufhin hatte etwa der erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), dem "Tagesspiegel" gesagt: "Wer als SPD-Führungskraft gegen den Bundeskanzler der gemeinsamen Koalition demonstriert, trägt leichtfertig dazu bei, dass die Menschen uns weniger zutrauen, gut zu regieren."