Andreas Bovenschulte: Bremens Bürgermeister stürzt und bricht sich Bein

Bein gebrochen
Bremens Bürgermeister Bovenschulte gestürzt

Von dpa
Aktualisiert am 30.10.2025 - 10:43 UhrLesedauer: 1 Min.
Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (Archivfoto): Er fiel mit seinen Äußerungen über den Zoll-Deal zwischen der EU und den USA auf.Vergrößern des Bildes
Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (Archivfoto): Er hat sich ein Bein gebrochen (Quelle: Sina Schuldt/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Auf dem Weg in den Feierabend rutscht Bremens Bürgermeister Bovenschulte aus. Die Folge ist ein gebrochenes Bein.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Der SPD-Politiker sei auf dem Weg nach Hause am Mittwochabend auf regennassen Pflastersteinen ausgerutscht und gleich in eine Klinik gebracht worden.

Er werde bereits am Donnerstag operiert, sagte ein Senatssprecher: "Das ist nichts Schlimmes, aber ärgerlich." Bovenschulte müsse voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben. Zuvor hatte der "Weser-Kurier" über den Unfall berichtet.

Am Samstag übernimmt der Bremer Regierungschef die Präsidentschaft des Bundesrates.

