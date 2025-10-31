Geburtenrückgang Weniger Kita-Kinder, aber mehr Personal

Erstmals seit fast 20 Jahren werden weniger Kinder in Kitas betreut, während die Personalzahl zunimmt. Doch die Realität ist komplexer. Mancherorts droht ein Kita-Sterben – anderswo klagen Eltern.

Nach 78 Jahren Kinderbetreuung ist Schluss: Die Dresdner Kita "Villa Mittendrin" musste Ende August endgültig dichtmachen. "Der Bedarf an Kindertagesbetreuungsplätzen an diesem Standort hat in den vergangenen Jahren rasant abgenommen", hatte die sächsische Landeshauptstadt bei Facebook mitgeteilt. Die historische Altbauvilla werde nicht mehr als Kita benötigt.

Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren ist die Zahl der betreuten Kita-Kinder in Deutschland gesunken, wie aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht: Am Stichtag 1. März 2025 waren mehr als vier Millionen Kinder in Kindertagesbetreuung und somit 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. "Damit war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2006 rückläufig", teilten die Statistiker mit.

Auch die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die in Kitas oder von Tageseltern betreut werden, sank zum Stichtag bundesweit auf insgesamt 801.300 Kinder. Das war ein Rückgang um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus den Daten hervorgeht. Damit nahm die Zahl der unter Dreijährigen in Betreuung im zweiten Jahr in Folge ab.

Gegenläufige Entwicklung beim Kita-Personal

Während die Zahl der betreuten Kinder in Deutschland sinkt und die Zahl der Kitas relativ stabil ist, gab es aber mehr Personal als im Vorjahr. Die Statistiker zählten zum Stichtag 795.700 Mitarbeiter in Pädagogik oder Verwaltung, ein Anstieg von 2,2 Prozent. "Damit wuchs die Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen weiter, obwohl die Zahl der betreuten Kinder zurückging", hieß es.

Im Gegensatz zum Kita-Personal sank die Zahl der Tagesmütter und -väter im fünften Jahr in Folge auf 37.400, ein Rückgang von 5,9 Prozent. Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 96,4 Prozent in einer Kindertageseinrichtung betreut und 3,6 Prozent von Tageseltern.

Ost-West-Unterschied bleibt

Rund 500 Kilometer von Dresden entfernt kämpft man mit ganz anderen Problemen: Um in Stuttgart an einen Kitaplatz für ihre Kinder zu kommen, reichen immer mehr Eltern Klage beim Verwaltungsgericht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein. In vielen Regionen im Westen sieht es ähnlich aus, Hunderttausende Kitaplätze fehlen laut Fachleuten.