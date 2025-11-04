Flüchtlinge aus Syrien Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen

Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus. (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.

Nach tagelangem Wirbel um eine Äußerung von Außenminister Johann Wadephul (CDU) bekräftigt die Union ihren bisherigen Kurs bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge. Straftäter sollen nach dem Ende des Bürgerkriegs in dem Land so schnell wie möglich abgeschoben werden. Zudem wollen sich CDU und CSU vor allem für die Rückkehr arbeitsfähiger Syrer einsetzen, die in Deutschland keine Beschäftigung haben.

Wadephul: "Ich bin kein Weichei"

Bundeskanzler Friedrich Merz und Wadephul bemühten sich in der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion darum, die Irritationen auszuräumen. Der Kanzler lobte den Minister für seine Nahost-Reise, eine größere Debatte gab es nicht. Wadephul blieb allerdings bei seiner Darstellung der nach wie vor dramatischen Lage in Syrien und wies Vorwürfe zurück, dass er zu sensibel damit umgehe. "Ich bin kein Weichei", wurde er von Teilnehmern zitiert.

Der CDU-Politiker hatte am Donnerstag bei einem Besuch einer weitgehend zerstörten Vorstadt von Damaskus angezweifelt, dass angesichts der Zerstörung dort kurzfristig eine große Zahl Flüchtlinge freiwillig zurückkehren werde. Ergänzend hatte er gesagt: "Die ganz wenigen Ausnahmefälle von wirklich schweren Straftätern, die sind natürlich auch zu lösen durch eine Rückführung hier nach Syrien."

Merz" Machtwort: Keine Gründe mehr für Asyl in Deutschland

Trotzdem waren in der Union Zweifel daran aufkommen, ob Wadephul zum Kurs der Union bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge stehe. Merz hatte dazu am Montagabend ein Machtwort gesprochen und klargestellt, dass die Bundesregierung eine schnelle Wiederaufnahme der seit 2012 ausgesetzten Abschiebungen nach Syrien plane und er auch auf freiwillige Rückkehr setze. "Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen." Jene, die sich in weigerten, zurückzukehren, "können wir selbstverständlich auch in naher Zukunft abschieben", sagte Merz in Husum.

Nun scheint die Auseinandersetzung inhaltlich zunächst geklärt. Was bleibt, ist der Ärger in der Fraktion darüber, dass Wadephul seine Äußerungen nicht früher selbst präzisiert hat.