Migration Unmut in der Union über Wadephul – Minister erklärt sich

Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist in den eigenen Reihen wegen Äußerungen zur Asylpolitik gegenüber Syrien in der Kritik.

Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, doch die Kritik hält an. Nun bezieht Wadephul ausführlich Stellung.

In der Unionsfraktion im Bundestag gibt es Ärger darüber, dass Außenminister Johann Wadephul (CDU) seine Äußerungen zur Rückkehr syrischer Flüchtlinge nicht früher selbst klargestellt hat. "Ganz klar, das war jetzt nicht gut, dass wir tagelang diese Debatte führen mussten", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), in Berlin. Mit den Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) dazu gebe es jetzt aber Klarheit, "was Position der Bundesregierung insgesamt, aber auch von uns als Union ist". Ähnlich äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.

Wadephul erklärte unterdessen bei einem Auftritt in Berlin, er unterstütze aktiv und konstruktiv das Ziel der Bundesregierung, Straftäter und Gefährder nach Syrien und auch nach Afghanistan zurückzuführen. Am Nachmittag wollte er seine Haltung in der Sitzung der Unionsfraktion erläutern.

Hoffmann: "Das ist jetzt nicht passiert, schade"

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann kritisierte, dass das Auswärtige Amt nicht früher deutlicher gemacht habe, dass Wadephul sich nur auf die freiwillige Rückkehr von Syrern bezogen habe. "Das ist jetzt nicht passiert, schade. Umso wichtiger war es, dass der Bundeskanzler es nochmal eindeutig eingeordnet hat."

In einem ersten Schritt müssten syrische Straftäter abgeschoben werden. Danach müsse es aber auch um die Rückführung von arbeitsfähigen Syrern gehen, die in Deutschland keiner Beschäftigung nachgingen, sagte er. "Mehr als 500.000 Syrer beziehen in Deutschland Bürgergeld."

Merz-Klarstellung: Können mit Rückführungen beginnen

Merz hatte am Montag klargestellt, dass die Bundesregierung eine schnelle Wiederaufnahme der seit 2012 ausgesetzten Abschiebungen nach Syrien plane und er auch auf freiwillige Rückkehr setze. "Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen." Jene, die sich in weigerten, zurückzukehren, "können wir selbstverständlich auch in naher Zukunft abschieben", sagte Merz in Husum.

Wadephul hatte bei einem Besuch in Syrien am Donnerstag angezweifelt, dass angesichts der Zerstörung dort kurzfristig eine große Zahl Flüchtlinge freiwillig zurückkehren werde. Ergänzend hatte er auch bei seinem Syrien-Besuch gesagt: "Die ganz wenigen Ausnahmefälle von wirklich schweren Straftätern, die sind natürlich auch zu lösen durch eine Rückführung hier nach Syrien."

Wadephul: Unterstütze Rückführungen nach Syrien konstruktiv