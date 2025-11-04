Zwei Minister weg Ministerpräsident baut überraschend sein Kabinett um

Aktualisiert am 04.11.2025

Daniel Günther: Der Ministerpräsident von Schlewswig-Holstein schickt zwei Minister in den Ruhestand. (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Im Mai baute Daniel Günther sein Kabinett um. Der Grund: Karin Prien verließ sein Kabinett, um Bildungsministerin zu werden. Jetzt dreht sich das Personalkarussell weiter.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellt überraschend sein Kabinett um. Wie die Deutsche Presse-Agentur und der NDR berichten, scheiden Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (beide CDU) aus der Landesregierung aus. Ihre Nachfolgerinnen sollen die bisherige Innenstaatssekretärin Magdalena Finke und die CDU-Landtagsabgeordnete Cornelia Schmachtenberg werden. Günther will den Umbau am Dienstagnachmittag um 15 Uhr in Kiel offiziell vorstellen.

Laut der Regierungssprecherin sei der Wechsel "seit Monaten vorbereitet worden". Zuerst berichtete das "Flensburger Tageblatt" über den geplanten Umbau, später bestätigten auch die "Kieler Nachrichten" und der NDR die Personalien.

Zwei Minister treten ab

Sabine Sütterlin-Waack, 67 Jahre alt, wechselt in den Ruhestand. Sie war seit 2020 Innenministerin, zuvor Justizministerin in der Jamaika-Koalition. Im Kabinett Günther galt sie laut NDR als besonnene Juristin und Stütze der Regierung. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode hatte sie angedeutet, nicht bis zur Landtagswahl 2027 im Amt bleiben zu wollen. In der CDU gilt Sütterlin-Waack als erfahrene und integrierende Kraft.

Auch Agrarminister Werner Schwarz (CDU) legt sein Amt nieder. Der 65-jährige ehemalige Landesbauernpräsident war erst seit der Landtagswahl 2022 Minister. Er hatte das Landwirtschaftsressort neu aufgebaut, nachdem es zuvor mit dem Umweltministerium zusammengelegt war. Laut NDR geht auch er in den Ruhestand.

Schwarz, ein gelernter Landwirt, galt in der Partei als sachlich, aber unauffällig. Bereits früher hatte er eingeräumt, dass ihm die politische Rolle nicht leichtfalle. Vor seinem Amtsantritt erklärte er: "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht; es gab schon Entscheidungsfindungsprozesse in meinem familiären Umfeld".

Das sind die neuen Ministerinnen