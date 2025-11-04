t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschland

Nächstes Treffen der Koalitionsspitzen am 13. November

Koalitionsausschuss
Nächstes Treffen der Koalitionsspitzen am 13. November

Von dpa
Aktualisiert am 04.11.2025 - 15:13 UhrLesedauer: 1 Min.
Parteichefs der KoalitionVergrößern des Bildes
In der schwarz-roten Koalition gibt es einige Streitpunkte. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Bei mehreren Themen gibt es Unstimmigkeiten innerhalb der schwarz-roten Regierung. Bald sollen wieder die Parteispitzen ran.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition wollen am 13. November zu ihrem nächsten Koalitionsausschuss zusammenkommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

Zwischen CDU, CSU und SPD gibt es mehrere strittige Themen. Dazu zählt das geplante neue Wehrdienstgesetz und umstrittene Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Migrationspolitik, die in der sogenannten "Stadtbild"-Debatte auch von der SPD kritisiert wurden. Dazu kommt, dass die Wirtschaft weiter nicht in Schwung kommt. Auch um das sogenannte Verbrenner-Aus wird gerungen, also das beschlossene Ende für die Zulassung neuer Verbrenner-Fahrzeuge auf dem EU-Markt ab 2035.

Beim letzten Koalitionsausschuss Anfang Oktober hatte es unter anderem eine Einigung über eine Reform des Bürgergelds gegeben. Außerdem soll es neue gezielte Kaufanreize für Elektroautos geben.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom