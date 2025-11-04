Debatte um Syrer in Deutschland: Worum es geht

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte bei einem Besuch in Syrien angezweifelt, dass angesichts der Zerstörung kurzfristig eine große Zahl Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. Das Auswärtige Amt und er unterstützten das Ziel aktiv und konstruktiv, Straftäter und Gefährder nach Syrien und Afghanistan zurückzuführen, betonte er nun. Gefährder sind Menschen, denen die Behörden schwerste Straftaten bis hin zum Terroranschlag zutrauen.

Wie sind die Chancen von Syrern auf Schutz in Deutschland?

Gar nicht so schlecht. Insgesamt 46,4 Prozent derjenigen, deren Asylanträge sich nicht aus formellen Gründen erledigt hatten (etwa, weil ein anderes EU-Land zuständig war), erhielten im ersten Halbjahr 2025 Schutz.

Nicht wenige Menschen aus Syrien haben inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Mehr als jeder Vierte, der im vergangenen Jahr eingebürgert wurde, kam ursprünglich aus Syrien - dies traf auf 83.150 Menschen zu, die 28 Prozent aller Einbürgerungen ausmachten. Syrerinnen und Syrer stellten damit mit großem Abstand den größten Anteil an den deutschen Neubürgern.

Wovon hängt es ab, ob Menschen abgeschoben werden?

Grundsätzlich können auch Menschen abgeschoben werden, die hierzulande Schutz genießen - allerdings "nur bei Vorliegen zwingender Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung", zum Beispiel bei Terrorgefahr. Niemand darf in ein Land abgeschoben werden, in dem ihm oder ihr Folter, die Todesstrafe oder eine andere unmenschliche Behandlung droht.

Normalerweise dürfen Menschen bleiben, die Asyl oder eine andere Form von Schutz erhalten haben. Selbst, wenn dies nicht der Fall ist und jemand als ausreisepflichtig gilt, droht nicht unbedingt eine Abschiebung. Jemand kann zum Beispiel geduldet werden. Gründe dafür sind unter anderem fehlende Reisepapiere, eine laufende Ausbildung oder eine schwere Erkrankung.

Menschen, bei denen die Behörden keinen anerkannten Grund zum Aufenthalt sehen, werden aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Tun sie das nicht, droht die Abschiebung, für die die Bundesländer zuständig sind.

Haben Syrer und Syrerinnen auf dem Arbeitsmarkt Fuß gefasst?

Aus der Sicht von Arbeitsmarktforschern auffällig: Bei der Integration in den Arbeitsmarkt haben viele Syrerinnen und Syrer, die in der großen Flüchtlingsbewegung um 2015 nach Deutschland gekommen sind, Erfolg gehabt. "Bei der Integration der syrischen und anderen Flüchtlinge von 2015 steht Deutschland inzwischen im internationalen Vergleich ganz oben", sagte der Wissenschaftler Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg bereits vor einem Jahr. "Die Gruppe der 2013 bis 2019 zugezogenen syrischen Schutzsuchenden erreichte sieben Jahre nach dem Zuzug eine durchschnittliche Erwerbstätigenquote von 61 Prozent", so eine IAB-Erhebung.