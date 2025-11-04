Klöckner spricht über Nächte im Bundestag

Serienstars werden zum dritten Mal Eltern

Waffen Bundesregierung will drei Milliarden mehr für Ukraine geben

Von dpa Aktualisiert am 04.11.2025 - 17:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Von dem Geld sollen auch Patriot-Systeme beschafft werden. (Archivbild) (Quelle: Axel Heimken/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kein europäisches Land gibt der Ukraine mehr Geld als Deutschland. Jetzt soll kurz vor Haushaltsbeschluss noch etwas dazukommen.

Die Bundesregierung will die finanzielle Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine um drei Milliarden Euro aufstocken. Das Geld solle für Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, aber auch für die Wiederbeschaffung zweier Patriot-Systeme genutzt werden, sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

"Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine und ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa", hieß es im Ministerium. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde in Abstimmung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine entsprechende Vorlage ins parlamentarische Verfahren einbringen.