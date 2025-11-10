Bürgergeldempfänger im Jobcenter "Ich habe das Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden"
Die Politik will mit strengeren Sanktionen die Kosten im Bürgergeld drücken. Ein Besuch im Jobcenter zeigt, warum dort vor allem Geduld gefragt ist.
Marcel W. wirkt unsicher. "Ich habe das Gefühl, über den Tisch gezogen zu werden", sagt er. Der 38-Jährige vermutet, an einer Störung wie ADHS oder Autismus zu leiden. Der Bürgergeldempfänger hat bereits 700 Euro ausgegeben, doch bislang keine Diagnose bekommen. Die letzte Ärztin habe sein Gefühl, dass etwas mit ihm nicht stimmt, infrage gestellt. Jetzt ist er entmutigt und überlegt, aufzugeben.
Ihm gegenüber sitzt Barbara Rauchut, seine Fallmanagerin. "Wenn Sie sagen, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt, dann glaube ich Ihnen", sagt sie. Sie nennt ihm die Adresse seiner Krankenkasse, wo er persönlich vorbeigehen und sich etwas von dem Geld zurückholen soll. "Sie sind auf einem guten Weg, lassen Sie sich nicht abbringen", rät Rauchut ihm.
Das Bürgergeld wird reformiert und umbenannt
Jobcenter sollen Menschen unterstützen, die keine Arbeit haben. Mehr als fünf Millionen Menschen beziehen aktuell Bürgergeld, das kostete im Jahr 2024 rund 52 Milliarden Euro. Die schwarz-rote Koalition will diese Kosten senken. Friedrich Merz hatte im Wahlkampf hohe Erwartungen geweckt und Milliardeneinsparungen versprochen – jetzt rechnet die Regierung nur noch mit rund 80 Millionen Euro weniger im Jahr 2026. Dafür soll das Bürgergeld reformiert und umbenannt werden.
Während die politische Debatte um die "neue Grundsicherung" tobt, bleiben die Menschen im System oft unsichtbar. t-online war zu Besuch im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin, um mit Mitarbeitern über die anstehende Reform zu sprechen und sie bei ihrer Arbeit mit Leistungsempfängern zu begleiten. Dabei zeigt sich, wo es im Apparat hakt.
Wichtig zu wissen
Die Bürgergeldreform ist noch nicht beschlossen. Nach der Einigung im Koalitionsausschuss befindet sich das Gesetz nun in der regierungsinternen Abstimmung und soll noch in diesem Jahr im Kabinett verabschiedet werden. Anfang 2026 soll es dann den Bundestag passieren und bis zum Frühjahr in Kraft getreten sein.
Härtefälle im Fallmanagement
Marcel W. hat an diesem Oktobertag seinen dritten Termin im Jobcenter. Er ist zu früh. Um 9.28 Uhr klopft er an Barbara Rauchuts Tür. Sie bittet ihn herein und lobt ihn für seine Pünktlichkeit. W. setzt sich hin und stellt eine halbvolle Orangensaftflasche auf den Tisch. Auf seinem Pullover ist ein Bild von Friedrich Nietzsche mit Sombrero abgebildet – darunter steht "Buenas Nietzsches".
Den größten Raum im Gespräch nimmt seine Gesundheit ein. Neben der von ihm vermuteten Störung beschäftigen W. viele weitere Baustellen. "Ich benötige eine Zahnbehandlung, eine neue Brille, muss zwei große Hühneraugen entfernen lassen und eine verschleppte Infektion auskurieren", zählt er auf. Rauchut zeigt dafür Verständnis: "Sie kümmern sich in der nächsten Zeit erst einmal massiv um Ihre Gesundheitsgeschichten."
Barbara Rauchut bietet ihrem Klienten eine spezielle Form der Betreuung an: das Fallmanagement. Dafür qualifizieren sich Leistungsempfänger, wenn mindestens drei Hemmnisse vorliegen, die eine normale Vermittlung schwierig machen würden. Rauchut zeigt stolz auf die Wand ihres kleinen Büros, an der das Zertifikat für die Weiterbildung hängt. Sie ist seit 20 Jahren Fallmanagerin und schwärmt von ihrem Job: "Neue Kunden, die zu mir kommen, sind wie ungeschliffene Diamanten. Wenn sie wieder gehen, dann funkeln sie."
Freimütig erzählt die 65-Jährige Geschichten ihrer Klienten, die von Elend, Drogen und Gewalt geprägt sind. W.s Geschichte reißt Rauchut so ab: Er sei vor knapp zehn Jahren nach Berlin gekommen und habe sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Er sammelte Tausende Euro Schulden bei der Krankenkasse an, schlief bei Bekannten auf der Couch und mogelte sich irgendwie durch. "Der war verloren", fasst Rauchut zusammen. Dann sei er im Sommer beim Jobcenter aufgeschlagen – völlig mittellos und ohne Bleibe.
Als seine Fallmanagerin kümmert sie sich um eine Wohnung und achtet auf fristgerechte Anträge. Jetzt bekommt er Bürgergeld und wohnt auf sechs Quadratmetern in einer WG. W. sei noch am Anfang seines Wegs, sagt Rauchut. Bevor er eine Beschäftigung suchen könne, müssten Krankheit, Wohnung und Schulden angegangen werden. "Wir müssen schauen, welchen Ball wir zuerst auffangen", sagt sie. In den meisten Fällen dauere das lange, denn in Berlin "sind Therapieplätze wie Goldstaub und die Wohnungssuche endlos".
Verbindlichkeit und Sanktionen
Im Mittelpunkt der Reform des Bürgergelds steht die Verschärfung der Sanktionen. Schon heute kann das Jobcenter Leistungen um bis zu 30 Prozent kürzen, wenn Empfänger Termine schwänzen oder eine zumutbare Arbeit ablehnen. Mit der Reform soll es für die Behörde künftig möglich sein, Leistungen auch vollständig zu streichen – inklusive Kosten für Unterkunft und Heizung.
In Barbara Rauchuts Arbeit spielen Sanktionen jedoch eine untergeordnete Rolle. Wenn jemand öfter nicht auftauche, würden Kürzungen durchaus helfen, sagt die Fallmanagerin. Doch meistens sei das nicht nötig. Ihre Klienten entscheiden sich freiwillig für das Fallmanagement, und sie setze auf Verbindlichkeit. "Ich bin das Muttertier", beschreibt sie ihre Rolle.
Im Beratungsgespräch lobt Rauchut ihren Klienten freigebig: "Sie haben sich prächtig ins Zeug gelegt!" W. fällt es sichtlich schwer, ihre Komplimente anzunehmen. "Sie aber auch! Wegen ihres Anrufs kann ich nun bis Ende des Jahres in der Wohnung bleiben", lobt er zurück. Rauchut beugt sich vor und klopft mit dem Finger auf den Tisch: "Machen Sie da weiter Druck", fordert die 65-Jährige.
Langer Atem, geringer Erfolg
Das Thema Arbeitssuche spielt in dem Gespräch nur eine untergeordnete Rolle. W. hat Maskenbildner gelernt, könne diesen Beruf aber nicht mehr ausüben, sagt seine Fallmanagerin: "Er braucht ein ruhiges Umfeld ohne Stresssituationen". Sie hätten abgesteckt, dass für W. keine Schichtarbeit oder Arbeitsbeginn vor zehn Uhr möglich wäre. Der 38-Jährige erklärt, er könne sich vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Jedoch nur eingeschränkt. "Ich bin sensibel, was bestimmte Gerüche angeht", gibt er zu bedenken.
Sollte Barbara Rauchut ihn nicht stärker zur Arbeitssuche verpflichten? Sie winkt ab, das bringe nichts. "Wenn die Umstände nicht stimmen, dann kann man nicht arbeiten", so Rauchut. Sie könne ihn nur bei seiner Entwicklung unterstützen und ihn in die richtige Richtung stoßen. "Ich bin ein Schubser", sagt sie über sich selbst.
Die Erfolgsquote im Fallmanagement ist gering. Nur knapp zehn Prozent der Betreuten haben innerhalb der letzten 12 Monate eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen, teilt die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Diese Härtefälle machen im Jobcenter eine Minderheit aus, nur knapp vier Prozent der Leistungsberechtigten werden im Fallmanagement betreut.
Im Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg ist Barbara Rauchut eine von zehn Fallmanagerinnen – in der klassischen Vermittlung sind 150 Personen tätig. Rauchut betreut im Schnitt 70 Personen gleichzeitig – die meisten davon sind Männer. "Frauen sind vielleicht besser sortiert", spekuliert sie über die Gründe. Für die Arbeit mit ihren Klienten brauche sie einen langen Atem, denn Klienten, die einen Job finden, seien "handverlesen". Wenn es aber klappe, dann meist dauerhaft: "Noch ist niemand zurückgekommen, die sind dann fest weg", so Rauchut.
Batterie an Maßnahmen
Bis Marcel W. eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufnimmt, könnte es wohl noch etwas länger dauern. Aber der 38-Jährige zeigt großes Interesse, bei der Radiosendung "Buschruf" mitzuwirken. Dabei handelt es sich um eine Arbeitsgelegenheit, die das Jobcenter organisiert, um Bürgergeldempfängern ein paar Stunden Beschäftigung pro Woche und etwas Tagesstruktur zu ermöglichen.
Die Arbeitsgelegenheiten sind nur ein Teil einer ganzen Batterie an Maßnahmen, die das Jobcenter auf Leistungsempfänger abfeuern kann. Dazu zählen auch Lohnzuschüsse, Coachings und Arbeitgeberleistungen. Mit diesen Maßnahmen könnten Mitarbeiter versuchen, ihre Klienten zu fördern und wieder in Arbeit einzugliedern. Vorraussetzung ist, dass die Maßnahmen den regulären Arbeitsmarkt nicht verfälschen. Es profitiert jedoch ein ganzes Ökosystem an Unternehmen, Hilfsorganisationen und Privatpersonen, die diese Maßnahmen tragen und mitverdienen.
Die Eingliederung in Arbeit macht mit 3,7 Milliarden Euro etwa 7 Prozent der Gesamtkosten des Bürgergelds aus. Schon 2024 wurden die Mittel für die Förderungen gekürzt. Jetzt fließen immer weitere Mittel ab, um einen wachsenden Teil des Budgets zu decken: die Verwaltung.
Kosten für die Verwaltung steigen an
Diese machte im Jahr 2024 nach den Regelleistungen (29 Milliarden) und den Kosten für Unterkunft und Heizung (ca. 12 Milliarden) mit rund 6,5 Milliarden Euro den drittgrößten Anteil am Budget aus. Die Kosten für Personal, IT, Rechtsverwaltung und Betrieb der Jobcenter sind in den letzten Jahren angestiegen und lagen 2024 bei rund 13 Prozent der Gesamtausgaben.
Grund dafür ist die komplexe Struktur des Systems. Ein Großteil der 404 Jobcenter in Deutschland wird gemeinsam von der Arbeitsagentur und den Kommunen getragen. Das führt oft zu doppelter Arbeit. Außerdem ist die Verwaltung teuer, weil die Betreuung der Leistungsempfänger zeitintensiv ist. Nicht zuletzt führen die häufigen Regeländerungen zu einer Vielzahl von Klagen und Widersprüchen, die noch mehr Aufwand verursachen.
Die Reform soll die Verwaltung jetzt effizienter und Abläufe digitaler machen. Zudem soll durch besseren Datenaustausch und eine einheitliche IT-Struktur doppelte Arbeit vermieden werden.
Kieztreff im Brennpunkt
Das ist wohl bitter nötig: Susanne Sekula ist ebenfalls beim Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg tätig und berichtet, wie die behäbige Behörde ihre Arbeit häufig erschwert. t-online trifft die 53-Jährige bei einer Veranstaltung in einem Kieztreff, der mitten im "absoluten Brennpunkt" liegt, wie Sekula sagt. Eine Mehrheit der Anwohner lebe von Jobcenter-Leistungen. Die Jugendlichen spielten lieber Straßengangster, als sich um ihre Zukunft zu scheren. "Auf das Jugendzentrum nebenan gab es gerade zum zweiten Mal einen Brandanschlag", sagt sie.
Sekula ist zuständig für Leistungsempfänger unter 25 Jahren. Sie versuche, junge Menschen möglichst früh zu erreichen und von Jugendlichen als Ansprechpartnerin gesehen zu werden. Sie spricht laut und schnell, ihr Ton ist rau. "Mach mal hinne, Alter", blafft sie einen jungen Mann an, der alle Fristen für eine Ausbildung verpasst hat und sich nun über Alternativen informieren will.
Sie arbeite mit Jugendlichen, denen könne sie nicht mit Behörden-Sprech kommen, so Sekula. Sie bemühe sich, Förderungen für ihre Klienten zu organisieren. Doch das sei mit viel bürokratischem Aufwand und internen Kämpfen verbunden. Sekula nennt das Jobcenter ein "Behördenmonster" – und sich selbst einen "Behördenfreak". Ihre Rolle sieht sie darin, das "Monster" für Leistungsempfänger zu bändigen. "Nutzt mich doch aus", fordere sie ihre Klienten heraus.
So habe kürzlich ein Jugendlicher wissen wollen, wie viel er neben der Schule verdienen könnte, bevor das Bürgergeld seiner Eltern gekürzt würde. "Alter, kann ich dir gar nicht sagen, aber klär' ich", so Sekula. Sie habe vier Monate Zeit sowie die Hilfe von mehreren Kollegen, der Rechtsabteilung und der Geschäftsführung gebraucht, bis sie endlich eine Antwort geben konnte. Sekula zeigt stolz den Flyer, in dem sie die Höhe der Freibeträge aufgelistet hat: "Den benutze ich in jedem Gespräch" sagt sie.
Doch nicht mehr lange. Denn mit der Reform dürften sich viele Regeln und Grenzen wieder ändern. "Wir müssen nächstes Jahr alle unsere Flyer neu machen", vermutet sie.
Wo die Reform haken könnte
Der Chef von Susanne Sekula und Barbara Rauchut sitzt im Jobcenter auf der fünften Etage. Stephan Felisiak ist seit 2005 Geschäftsführer des Jobcenters und blickt gelassen auf die Reform zur neuen Grundsicherung. Er habe weit über 100 Änderungen mitgemacht und könne bekunden: "Nach der Reform ist vor der Reform". Eine verantwortliche Weiterentwicklung sei notwendig, aber müsse mit Augenmaß und Bedacht durchgeführt werden, sagt der 64-Jährige.
Doch er befürchte, dass es an der Umsetzung haken werde. Das IT-System sei hochkomplex und werde zentral von der Bundesagentur für Arbeit gesteuert. Ein großer Umbau, wie ihn die Reform vorsieht, könnte lange dauern und den Mitarbeitern das Leben vorübergehend noch schwerer machen. Diese könnten ein Lied davon singen, wie Änderungen an der IT-Infrastruktur Behelfslösungen erzwingen würden, die alles nur noch umständlicher machten.
Doch Felisiak hofft darauf, dass die Reform gelingt und künftig Gesetze vereinfacht werden und Bürokratie abgebaut wird. "Es wäre toll, wenn wir langfristig mehr Menschen aus der Leistungsbearbeitung zu Vermittlungsfachkräften umschulen könnten", sagt er. Diese könnten sich dann wieder dem Hauptgeschäft widmen: Menschen in Arbeit zu bringen.
Für eine Fachkraft braucht Felisiak jedoch schon früher Ersatz: Barbara Rauchut. Die Fallmanagerin geht Ende des Jahres in Rente. Dann muss jemand anderes Marcel W. in Richtung einer Anstellung schubsen.
Wenn Sie selbst Bürgergeld empfangen und über Ihre Erfahrungen mit dem Jobcenter berichten wollen, schreiben Sie mir eine Nachricht an: jakob.hartung@stroeer.de
