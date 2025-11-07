Nord Stream 2 Gabriel und Altmaier: Keine enge Pipeline-Zusammenarbeit

Von dpa Aktualisiert am 07.11.2025 - 17:23 Uhr

Peter Altmaier, früherer Chef des Bundeskanzleramts, war als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin geladen. (Quelle: Ulrich Perrey/dpa/dpa-bilder)

Sigmar Gabriel und Peter Altmaier sehen beim Nord-Stream-2-Projekt keine engen Verbindungen zwischen dem Bund und Mecklenburg-Vorpommern. Gabriel spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.

Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der frühere Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) haben eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der Landregierung von Mecklenburg-Vorpommern beim Pipelineprojekt Nord Stream 2 verneint.

Dazu habe es "keinen Anlass" gegeben, sagte Altmaier. Laut Gabriel war die Bundesregierung "weder an der Planung noch am Bau beteiligt". Beide waren vom Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern zur Klimastiftung MV als Zeugen geladen worden.

Gabriel: Fehleinschätzung von Putin eine "bittere Erkenntnis"

Der Sonderausschuss soll klären, ob es russischen Einfluss auf die Gründung der Landes-Stiftung gegeben hat. Mit deren Hilfe war Nord Stream 2 im Jahr 2021 vollendet worden, deren Fertigstellung durch US-amerikanische Sanktionsdrohungen gegen beteiligte Firmen infrage stand.

Allerdings räumte Gabriel, der von 2013 bis Anfang 2017 Bundesminister für Wirtschaft und Energie und danach Bundesaußenminister war, Fehler im Umgang mit Russland ein. Wladimir Putin und dessen Absichten falsch eingeschätzt zu haben, "ist einer der größten Fehler der deutschen Außenpolitik, an dem ich beteiligt war. Das ist eine bittere Erkenntnis".

Altmaier sagte, er habe der Klimastiftung und deren Zweck skeptisch gegenübergestanden. Die Gründung sei aber eine "Sache des Landes gewesen". Der heute 67-Jährige war von Mai 2012 bis Dezember 2013 Bundesumweltminister. Ab Dezember 2013 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts. Von März 2018 bis Dezember 2021 war Altmaier Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

Bau der Pipeline sei "privatwirtschaftliche Sache" gewesen

Beim Bau von Nord Stream 2 ging es laut Gabriel in erster Linie um die Sicherstellung der Gasversorgung, die durch die Liberalisierung des Energiemarktes zu einer "privatwirtschaftlichen Sache" geworden sei. Altmaier bezeichnete Nord Stream 2 als "privatwirtschaftliches Projekt nach den Regeln der Europäischen Union".

Der Bau der zweiten Ostsee-Pipeline, durch die weiteres Gas aus Russland nach Westeuropa geleitet werden sollte, war heftig umstritten – auch, weil das Projekt nach der russischen Annexion der Krim 2014 noch in Angriff genommen wurde.